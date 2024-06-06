迎旅遊旺季！永豐DAWAY卡日韓泰越消費加碼 LINE POINTS最高回饋6%
「永豐DAWAY卡」聯手國內行動支付龍頭LINE Pay，享國內及海外消費LINE POINTS回饋最高6%！永豐銀行表示，迎接暑假旅遊旺季到來，永豐DAWAY卡推出卡友專屬旅人回饋，9月30日前刷永豐DAWAY卡，除原權益新戶最高LINE POINTS回饋3%無上限外，加碼於日本、韓國、泰國及越南當地實體商店或指定旅遊通路消費，再享LINE POINTS加碼回饋3%。
海外旅遊熱潮持續成長，今(2024)年全球航空產業旅客人數預估達47億人次、可望創下2019年以來新高，同時，今年前2月至日、韓、泰、越旅遊人次亦較去(2023)年同期倍增；永豐銀行表示，9月30日前，刷永豐DAWAY卡於日、韓、泰、越當地實體商店消費且交易幣別非新台幣的一般交易，或至指定旅行社、旅遊平台、免稅店或航空公司等通路完成交易且成功登錄，再享LINE POINTS加碼回饋3%（限量5,000名），加上原權益回饋3%無上限，等同回饋最高6%。
除永豐DAWAY卡回饋外，永豐銀行表示，6月30日前，海外實體刷卡消費每滿百元可抽8萬旅遊金，全卡友於指定旅遊通路刷卡滿額加碼贈最高6,000元，活動期間於海外消費累積超過5萬元或生日當月海外消費均加碼回饋2%。詳情請連結永豐銀行官方網站及活動網頁查詢。
旅遊夯 海內、外刷卡雙位數成長
永豐銀行今年前5月海內、外旅遊類消費刷卡總金額較同期成長逾14%；永豐銀行表示，將持續提供旅遊相關信用卡產品及服務，以滿足消費者需求，持續邁向「翻轉金融 共創美好生活 Together, a better life.」企業願景。
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