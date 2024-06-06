快訊

政院提國會改革覆議 傅崐萁嗆：失敗卓榮泰要下台負責嗎

抗生素雙出包...爆結塊、數據不完整 食藥署回收逾6千瓶

2殉職勇消喊Mayday沒人聽見？ 消防局公布音檔還原現場

迎旅遊旺季！永豐DAWAY卡日韓泰越消費加碼 LINE POINTS最高回饋6%

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導

「永豐DAWAY卡」聯手國內行動支付龍頭LINE Pay，享國內及海外消費LINE POINTS回饋最高6%！永豐銀行表示，迎接暑假旅遊旺季到來，永豐DAWAY卡推出卡友專屬旅人回饋，9月30日前刷永豐DAWAY卡，除原權益新戶最高LINE POINTS回饋3%無上限外，加碼於日本、韓國、泰國及越南當地實體商店或指定旅遊通路消費，再享LINE POINTS加碼回饋3%。

海外旅遊熱潮持續成長，今(2024)年全球航空產業旅客人數預估達47億人次、可望創下2019年以來新高，同時，今年前2月至日、韓、泰、越旅遊人次亦較去(2023)年同期倍增；永豐銀行表示，9月30日前，刷永豐DAWAY卡於日、韓、泰、越當地實體商店消費且交易幣別非新台幣的一般交易，或至指定旅行社、旅遊平台、免稅店或航空公司等通路完成交易且成功登錄，再享LINE POINTS加碼回饋3%（限量5,000名），加上原權益回饋3%無上限，等同回饋最高6%。

除永豐DAWAY卡回饋外，永豐銀行表示，6月30日前，海外實體刷卡消費每滿百元可抽8萬旅遊金，全卡友於指定旅遊通路刷卡滿額加碼贈最高6,000元，活動期間於海外消費累積超過5萬元或生日當月海外消費均加碼回饋2%。詳情請連結永豐銀行官方網站及活動網頁查詢。

旅遊夯 海內、外刷卡雙位數成長

永豐銀行今年前5月海內、外旅遊類消費刷卡總金額較同期成長逾14%；永豐銀行表示，將持續提供旅遊相關信用卡產品及服務，以滿足消費者需求，持續邁向「翻轉金融　共創美好生活　Together, a better life.」企業願景。

LINE LINE Pay 刷卡 永豐銀行 消費

相關新聞

新台幣升6.8分 收32.28元

台北外匯市場新台幣兌美元今天收32.28元，升6.8分，成交金額11.83億美元

美9月降息前搶高利美元！滙豐銀宣布定存利率飆至7％

為慶祝在台40周年，滙豐(台灣)商業銀行即日起為卓越理財尊尚 (Premier Elite) 客戶推出美元定存優利活動，...

北富銀今年學童理財營 防詐列為今年重點

北富銀2024年「小富翁理財營」起跑，將在6月7日起開放網路報名，北富銀指出，今年新增金融桌遊、ATM實境體驗來強化學童...

兆豐投信端午粽心意 關懷高齡及樂齡防詐騙活動

兆豐投信承襲兆豐金控的企業精神，持續付出實際行動響應讓愛傳遞計畫，今年端午節持續深耕偏鄉公益活動，向高齡者傳遞關懷、陪伴...

永續保單創新 國壽宣布推出連結100%綠債保單

國泰人壽今日宣布推出首檔連結100%綠債的公司債保單，保戶可行動支持永續投資另享固定年收益，對此國壽也表示，滿期將可保有...

康和證股東會／通過配息0.65元、配股0.5元

康和證券（6016）6日召開股東會，通過去年度財報及盈餘分配案，配發0.65元現金股利與0.5元股票股利，合計股利達1....

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。