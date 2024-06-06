國泰人壽推首檔連結100%綠債之公司債保單 保戶可行動支持永續投資

國泰人壽實踐企業社會責任，推出業界首檔連結8年期綠色債券的投資型公司債商品「國泰人壽泰享多利投資連結型保險」，除滿足保戶財富累積和資產傳承需求外，債券的資金亦將全部用於「綠色投資計畫」，如再生能源、廢棄物回收或可持續水資源管理等氣候變遷調適的專案項目，希望和大眾一起參與永續行動。

國泰人壽重視保戶人生風險保障和理財規劃，同時順應永續熱潮，近日與歐盟最大銀行集團之一法國農業信貸集團旗下的企業與投資銀行東方匯理銀行合作，推出「泰享多利」投資型連結債券商品，商品以新臺幣收付，承保年齡跨足15足歲至75歲，連結標的為東方匯理銀行以紐幣計價8年期的綠色債券。

以30歲男性、躉繳新臺幣100萬元投保「泰享多利」為例，基本保額選擇新臺幣90萬元，所繳保險費扣除相關費用後，依照當時匯率換匯成紐幣原始投資本金。過程中若契約有效，每年可享有紐幣原始投資本金的4.85%投資收益，以及滿期後領回紐幣原始投資本金，另若被保險人身故或完全失能，將給付保單帳戶價值與基本保額之總和金額，達到壽險保障的效果。

「泰享多利」除了募集資金全部用於能緩解氣候變遷的綠色投資專案外，募集期間國泰人壽保戶投保「泰享多利」，累積每投資等值10萬紐幣(約新臺幣200萬元），東方匯理銀行將會透過臺灣本地組織，在臺灣贊助撫育或種植一棵樹木的同等費用，且東方匯理銀行承諾，本次撫育樹木計畫贊助總費用不會低於1,000棵樹。

國泰人壽身為永續保險領航者，此次創新推出「泰享多利」投資型連結債券商品，是想要擁有每年穩定投資收益、壽險基本保障，以及響應ESG永續投資的保戶的最佳選擇。國泰人壽也提醒保戶，購買此商品須承擔投資銀行的信用風險、提前贖回風險與匯兌風險等，在投保前應先檢視個人的風險屬性與保障需求，並充分了解商品內容及費用，選擇最適合自己的財務規劃。

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