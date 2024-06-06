北富銀2024年「小富翁理財營」起跑 6月7日起開放網路報名

台北富邦銀行2024年「小富翁理財營」即將於7月登場，除了持續推廣金融理財教育，因應金融詐騙猖獗，今年也將「金融安全」納入營隊課程的一環，特別增加「金融桌遊」及「自動櫃員機(ATM)實境體驗」，運用各式金融場景及角色扮演，促進學童多方應用金融知識，並從中學習識詐與防詐。

營隊將於6月7日上午10:00起開放網路報名，只要是國小三至六年級學童(含小二升小三、小六升國一)，且其與父母任一位為北富銀存款戶，即可報名參加免費課程和體驗活動，每場12名，額滿為止(報名網址)。

今年「小富翁理財營」將在全台分行擴大舉辦37場，除了開放30場提供一般學童報名，同時亦舉辦7場公益專場，包含與中華民國聲暉聯合會合辦3場聽語障學童專場，以及與富邦文教基金會合作，舉辦4場偏鄉學校及弱勢家庭學童專場，持續響應偏鄉金融教育政策，推廣金融知識宣導活動，落實普惠金融精神。

北富銀行政長郭佳綾副總經理表示，為協助學童了解銀行運作，提早建立金融理財的基礎概念，除了運用北富銀分行據點做為營隊場地，「小富翁理財營」亦特別導入BOPPPS（Bridge-In, Objective, Pre-Assessment, Participatory Learning, Post-Assessment, and Summary）教學結構，引導學員建立目標，並透過前測、參與式學習與後測等方式，以檢驗營隊教學成效。

在課程設計上，「小富翁理財營」共規劃4小時活動內容，先由專業講師教授基礎金融知識課程，從介紹貨幣開始、教導「想要與需要」的正確觀念、金錢管理與記帳，循序引導學員養成正確儲蓄及理財觀。

面對金融詐騙手法日新月異，詐騙案件層出不窮，「小富翁理財營」今年特別新增互動遊戲 -《富足人生》金融桌遊，透過角色技能、遊戲任務及卡牌指示等設計，讓學童從完成任務或卡牌指示的過程，應用營隊所學金融知識、強化金融應用能力，同時透過遊戲過程解析常見詐騙手法及防範之道，培育孩子的「識詐力」，奠定更紮實的金融素養基礎。

有鑑於ATM在台灣的密度居世界之冠，除了是國人提領現金的常用管道，許多詐騙案型更與ATM操作相關。因此，「小富翁理財營」的銀行實境體驗活動，除了安排每年人氣最旺的「小小行員體驗」，今年並新增「ATM實境體驗」，讓參與學員透過角色扮演，化身銀行的迎賓接待員、行員或客戶，以不同角色體驗分行櫃檯、ATM的金融交易運作，並透過行員帶領，認識ATM功能與操作方式，學習如何辨識帳戶重要資訊及預防ATM詐騙。

北富銀「小富翁理財營」自1998年開辦迄今，已邁入第26年，為國內最早結合金融職能、深耕兒童理財教育的營隊，目前已培育超過7,100名小富翁。北富銀行政長郭佳綾副總經理表示，金融培力及教育推廣是北富銀實踐社會承諾的重要面向，今年「小富翁理財營」延續過往理財知識的主軸，新增桌遊互動及實境體驗，讓參與學童快樂學習金融觀念、永續素養及防詐知識，歡迎有興趣的家長盡早報名，為孩子的金融教育啟航。

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