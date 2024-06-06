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北富銀今年學童理財營 防詐列為今年重點

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
台北富邦銀行「小富翁理財營」6/7早上10:00起開放網路報名，今年增加金融桌遊及ATM實境體驗，提供學童應用金融知識、學習識詐與防詐。圖/北富銀提供
台北富邦銀行「小富翁理財營」6/7早上10:00起開放網路報名，今年增加金融桌遊及ATM實境體驗，提供學童應用金融知識、學習識詐與防詐。圖/北富銀提供

北富銀2024年「小富翁理財營」起跑，將在6月7日起開放網路報名，北富銀指出，今年新增金融桌遊、ATM實境體驗來強化學童金融防詐素養，不只推廣金融理財教育，因應金融詐騙猖獗，今年也將以防詐為主的「金融安全」納入營隊課程，教育學童「視詐」。

北富銀表示，「金融桌遊」及「自動櫃員機（ATM）實境體驗」運用各式金融場景及角色扮演，促進學童多方應用金融知識，並從中學習識詐與防詐，國小三至六年級學童（含小二升小三、小六升國一），且其與父母任一位為北富銀存款戶，即可報名參加免費課程。

面對金融詐騙手法日新月異，「小富翁理財營」今年特別新增互動遊戲 -《富足人生》金融桌遊，透過角色技能、遊戲任務及卡牌指示等設計，讓學童從完成任務或卡牌指示的過程，應用營隊所學金融知識、強化金融應用能力，同時透過遊戲過程解析常見詐騙手法及防範之道，培育孩子的「識詐力」，奠定更紮實的金融素養基礎。

有鑑於ATM許多詐騙案型更與ATM操作相關。「小富翁理財營」今年新增「ATM實境體驗」，讓參與學員透過角色扮演，化身銀行的迎賓接待員、行員或客戶，以不同角色體驗分行櫃檯、ATM的金融交易運作，並透過行員帶領，認識ATM功能與操作方式，學習如何辨識帳戶重要資訊及預防ATM詐騙。

北富銀「小富翁理財營」自1998年開辦迄今，已邁入第26年，目前已培育超過7,100名小富翁。北富銀行政長郭佳綾表示，今年「小富翁理財營」延續過往理財知識的主軸，新增桌遊互動及實境體驗，讓參與學童快樂學習金融觀念、永續素養及防詐知識。

「小富翁理財營」將在全台分行擴大舉辦37場，除了開放30場提供一般學童報名，同時亦舉辦7場公益專場。在課程設計上，「小富翁理財營」共規劃4小時活動內容，先由專業講師教授基礎金融知識課程，從介紹貨幣開始、教導「想要與需要」的正確觀念、金錢管理與記帳，循序引導學員養成正確儲蓄及理財觀。

ATM 北富銀 詐騙

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