6月電子期金融期齊漲
台北股市今天上漲417.82點，收21902.70點。6月電子期收1158.15點，上漲28.65點，逆價差2.82點；6月金融期收1954.60點，上漲24.80點，逆價差1.67點。
6月電子期以1158.15點作收，上漲28.65點，成交1379口。7月電子期以1155點作收，上漲30.50點，成交23口。
電子現貨以1160.97點作收，上漲29.67點；6月電子期貨與現貨相較，逆價差2.82點。
6月金融期以1954.60點作收，上漲24.80點，成交892口。7月金融期以1929.80點作收，上漲8.80點，成交5口。
金融現貨以1956.27點作收，上漲24.67點；6月金融期貨與現貨相較，逆價差1.67點。實際收盤價以期交所公告為準。
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