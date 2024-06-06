快訊

重承諾真男人！黃仁勳兌現與私廚「打勾勾約定」 喝雞湯留2萬5小費

下午2時18分花蓮縣秀林鄉規模4.4地震 最大震度3級

當心！幫小孩、長輩註冊LINE 「這方式」可能讓自己帳號被刪除

聽新聞
test
0:00 / 0:00

永續保單創新 國壽宣布推出連結100%綠債保單

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
國壽推出「泰享多利投資連結新保險」創新商品，一次滿足保戶每年穩定投資收益、壽險保障以及參與永續投資的需求。圖/國泰人壽提供
國壽推出「泰享多利投資連結新保險」創新商品，一次滿足保戶每年穩定投資收益、壽險保障以及參與永續投資的需求。圖/國泰人壽提供

國泰人壽今日宣布推出首檔連結100%綠債的公司債保單，保戶可行動支持永續投資另享固定年收益，對此國壽也表示，滿期將可保有外幣原始投資本金，且有穩定每年現金流與資產傳承保障，是這張保單的三大亮點。

這張新保單，是國壽和歐盟最大銀行集團之一法國農業信貸集團旗下的企業與投資銀行東方匯理銀行合作推出，商品以新臺幣收付，承保年齡跨足15足歲至75歲，連結標的為東方匯理銀行以紐幣計價8年期的綠色債券。

對這張業界首檔連結綠色債券的投資型公司債保單，國壽說明，除滿足保戶財富累積和資產傳承需求外，債券的資金亦將全部用於「綠色投資計畫」，如再生能源、廢棄物回收或可持續水資源管理等氣候變遷調適的專案項目，希望和大眾一起參與永續行動。

以30歲男性、躉繳100萬元投保上述的「泰享多利」為例，基本保額選擇90萬元，所繳保險費扣除相關費用後，依照當時匯率換匯成紐幣原始投資本金。過程中若契約有效，每年可享有紐幣原始投資本金的4.85%投資收益，以及滿期後領回紐幣原始投資本金，另若被保險人身故或完全失能，將給付保單帳戶價值與基本保額的總和金額，達到壽險保障的效果。

該保單除了募集資金全部用於能緩解氣候變遷的綠色投資專案外，募集期間國泰人壽保戶投保，累積每投資等值10萬紐幣（約新台幣200萬元），東方匯理銀行將會透過台灣本地組織，贊助撫育或種植一棵樹木的同等費用，且東方匯理銀行承諾，本次撫育樹木計畫贊助總費用不會低於1,000棵樹。

保單 國泰人壽 投資銀行

延伸閱讀

用類信託功能保單 管好保險金

同器官動兩次手術 只賠一次

保單解約潮延燒 三個變數

媳婦怨婆婆「總是要滿意的生活費」 哭訴：連房子都要求過戶

相關新聞

北富銀今年學童理財營 防詐列為今年重點

北富銀2024年「小富翁理財營」起跑，將在6月7日起開放網路報名，北富銀指出，今年新增金融桌遊、ATM實境體驗來強化學童...

兆豐投信端午粽心意 關懷高齡及樂齡防詐騙活動

兆豐投信承襲兆豐金控的企業精神，持續付出實際行動響應讓愛傳遞計畫，今年端午節持續深耕偏鄉公益活動，向高齡者傳遞關懷、陪伴...

永續保單創新 國壽宣布推出連結100%綠債保單

國泰人壽今日宣布推出首檔連結100%綠債的公司債保單，保戶可行動支持永續投資另享固定年收益，對此國壽也表示，滿期將可保有...

康和證股東會／通過配息0.65元、配股0.5元

康和證券（6016）6日召開股東會，通過去年度財報及盈餘分配案，配發0.65元現金股利與0.5元股票股利，合計股利達1....

中華郵政持續推廣金融數位化 攜業者朝無現金社會邁進

中華郵政6日指出，為響應政府推動金融服務數位化，將積極推廣電子支付連結郵政儲金帳戶付款及綁定郵政VISA金融卡等非現金支...

中華郵政數位化 金融卡綁支付錢包Q1總交易累積達1494萬筆

為響應政府推動金融服務數位化，中華郵政公司推廣電子支付連結郵政儲金帳戶付款及綁定郵政VISA金融卡等，截至今年第1季止，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。