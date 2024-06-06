永續保單創新 國壽宣布推出連結100%綠債保單

國泰人壽今日宣布推出首檔連結100%綠債的公司債保單，保戶可行動支持永續投資另享固定年收益，對此國壽也表示，滿期將可保有外幣原始投資本金，且有穩定每年現金流與資產傳承保障，是這張保單的三大亮點。

這張新保單，是國壽和歐盟最大銀行集團之一法國農業信貸集團旗下的企業與投資銀行東方匯理銀行合作推出，商品以新臺幣收付，承保年齡跨足15足歲至75歲，連結標的為東方匯理銀行以紐幣計價8年期的綠色債券。

對這張業界首檔連結綠色債券的投資型公司債保單，國壽說明，除滿足保戶財富累積和資產傳承需求外，債券的資金亦將全部用於「綠色投資計畫」，如再生能源、廢棄物回收或可持續水資源管理等氣候變遷調適的專案項目，希望和大眾一起參與永續行動。

以30歲男性、躉繳100萬元投保上述的「泰享多利」為例，基本保額選擇90萬元，所繳保險費扣除相關費用後，依照當時匯率換匯成紐幣原始投資本金。過程中若契約有效，每年可享有紐幣原始投資本金的4.85%投資收益，以及滿期後領回紐幣原始投資本金，另若被保險人身故或完全失能，將給付保單帳戶價值與基本保額的總和金額，達到壽險保障的效果。

該保單除了募集資金全部用於能緩解氣候變遷的綠色投資專案外，募集期間國泰人壽保戶投保，累積每投資等值10萬紐幣（約新台幣200萬元），東方匯理銀行將會透過台灣本地組織，贊助撫育或種植一棵樹木的同等費用，且東方匯理銀行承諾，本次撫育樹木計畫贊助總費用不會低於1,000棵樹。

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