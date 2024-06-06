康和證股東會／通過配息0.65元、配股0.5元

康和證券（6016）6日召開股東會，通過去年度財報及盈餘分配案，配發0.65元現金股利與0.5元股票股利，合計股利達1.15元。

去年受惠於台股彈升，康和證券在經紀、自營、承銷、債券等各項業務皆繳出亮眼成績，稅後淨利為10億元，每股稅後純益（EPS）1.68元，亦為歷年年度獲利第三高。

延續去年佳績，康和證自結今年前四月累計營收16.4億，較去年同期10.1億，年增61% ，前四月累計稅後淨利6.5億元，EPS 1.1元。

今日股東會並順利通過董事會所提名選任的新任董事及獨立董事，7席一般董事為鄭大宇、張進德、李進生、楊明旺、馬佩君、鄭大成與太明開發，獨立董事4席為張耀仁、黃秀惠、黃素慧與蔣雅淇，其中1席為女性董事、3席為女性獨立董事，均符合主管關機關對獨立董事席次不得少於三分之一與董事任一性別比例達三分之一比率的推動與要求，以達董事會成員性別多元化與永續發展之目標。

去年康和證承銷業務在國內IPO主辦簽約則表現優異，簽訂崧清環保、學習王、昕力、來毅及科科生醫等主辦案，另國內IPO協辦愛派司、走著瞧、百聿、德鴻、通用、台境企業、前端離岸風電及葳天等案皆已完成簽約。

展望今年，康和證將更致力拓展財富管理業務，持續開拓分戶帳業務增加獲利，並透過優化數位服務及建立財富管理客群差異化服務模式，幫助客戶作出最完善的投資理財規劃，與客戶建立長期共同成長之夥伴關係。

而今年景氣審慎中相對樂觀，AI投資比2000年網路時代更全面，新應用對客戶服務面與投資面都將帶來全面性變動，也應該會有很多獨角獸出現，這是樂觀的關鍵因素。電動車、低軌衛星、AI伺服器、大數據等過去關注的焦點，結合AI後會創造出很多新的契機。

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