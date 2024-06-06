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楊金龍揭房市有3警訊 13日央行理監事會討論房市管制

中央社／ 台北6日電

國內房市火熱，中央銀行總裁楊金龍今天坦言房市存在房價居高不下等3警訊，日前已邀集房仲、學者專家前來討論市況，央行預計13日舉行理監事會，屆時會討論房市管制措施是否調整。

央行自2020年12月以來，五度調整選擇性信用管制措施，有助銀行控管不動產授信風險，避免信用資源過度流向不動產市場。

不過去年新青安房貸方案上路後，國內房市漸趨熱絡，楊金龍今天赴立法院財委會進行專題報告，朝野立委關注央行6月理監事會議，是否再祭新一波選擇性信用管制。

楊金龍坦言，從數據來看，確實發現房市3警訊，第1是房價居高不下，第2是銀行法72-2條，商業銀行辦理住宅建築及企業建築放款總額，不得超過放款時所收存款總餘額及金融債券發售額的30%，以及第3、銀行不動產貸款占總放款比率，這些都有點居高。

日前媒體報導，央行找房仲與銀行「喝咖啡」，打算研擬新一波信用管制，楊金龍今天說明，央行實施信用管制以來，都會例行性召開會議，請銀行、專家學者、房仲前來，與央行互相討論、分享意見；這次會議不是很特殊，央行每季都會舉行這類討論。

立委追問，6月是否擴大房市信用管制，或是調降高總價住宅門檻，楊金龍回答，每一次會議都會討論這些問題，6月13日理監事會同樣會討論。

楊金龍也對台灣經濟情勢發表看法，他表示，央行下週應會上修全年經濟成長率預測值，對景氣看法與主計總處一致，持續復甦但動能不是很強勁。

物價方面，楊金龍表示，根據主計總處數據，台灣的消費者物價上漲率（CPI）、核心CPI、17項重要民生物資，每月購買一次CPI，這些數據都慢慢往下走。

不過楊金龍對於央行利率決策方向仍未鬆口，國民黨立委賴士葆詢問主要央行開始降息、台灣利率和過往相比也處相對高點，是否有降息空間，楊金龍表示，台灣要不要降息，要看通膨率。

央行 房市 楊金龍

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