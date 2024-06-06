研華：未合作成立基金 不會直接進行市場投資招募
工業電腦廠研華近日接獲多名民眾致電諮詢，關於研華關係企業研華投資股份有限公司與投資機構、專家老師一同成立基金進行投資招募一事，研華今天發布聲明澄清。
研華表示，研華及關係企業研華投資股份有限公司，並未與任一投信、外資機構、集保大戶等相關單位共同成立基金，也不會直接向市場進行任何投資招募。若市面上持續出現該類訊息，研華將主動進行蒐證並將採取法律行動。
研華指出，民眾若接獲相關訊息或有任何疑慮，也請直接撥打165反詐騙諮詢專線，或是寄發郵件至研華信箱IR@advantech.com加以確認。
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