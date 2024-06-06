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美標普那指創高 法人：台股籌碼中性偏空

中央社／ 台北6日電

在科技股帶動下，美股主要指數5日收盤勁揚，標普及那斯達克指數再創歷史新高，費半大漲4.52%。法人表示，台股籌碼面為中性偏空，加權指數測試月線21314點後並未跌破，短線可能震盪。

市場消化經濟數據，看好美國聯邦準備理事會（Fed）將開始降息，道瓊工業指數5日上揚96.04點或0.25%，收38807.33點。標準普爾指數上漲62.69點或1.18%，收5354.03點。那斯達克指數勁揚330.86點或1.96%，收17187.91點。費城半導體指數大漲231.18點或4.52%，收5347.44點。

台股5日開高震盪一度翻黑，盤中買氣回籠，航運族群表現強勢，加權指數走揚，終場上漲128.26點，以21484.88點作收，成交金額新台幣4009.18億元。

產業訊息方面，晶圓代工廠世界先進決定與恩智浦（NXP）在新加坡合資興建12吋晶圓廠，世界先進董事長方略表示，目前客戶已搶訂超過一半產能，估計月產能3萬片可達到損益兩平。

長榮航空總經理孫嘉明5日指出，受惠貨運強勁、客運撐盤，第2季營運將優於首季，看好第3季進入傳統客運旺季，貨運也期望維持高檔；若油價走勢偏低狀況持續，第3季旺季可期。

電源大廠台達電董事長鄭平5日在台北國際電腦展記者會表示，人工智慧（AI）應用占台達電電源營收比重已從去年的2%，拉高到目前的4%至5%，明年水冷散熱加入，AI營運動能會更強。

台達電 晶圓廠

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