印度選舉結果無礙長期成長故事 短線震盪可進場

2024年印度選舉結果揭曉，莫迪領導的印度人民黨(BJP)贏得最多席次，但相較2019年大選席次減少，出乎市場預料，並可能對某些市場領域產生負面影響，但富蘭克林坦伯頓新興市場股票團隊資深客戶投資組合經理人哈利．希亞姆桑德(Hari Shyamsunder)認為，這不會改變印度人民黨領導的全國民主聯盟(NDA)的政策方向，預期莫迪總理可能的第三個任期不會出現重大政策變化。換言之，印度選舉結果無礙長期成長故事，短線震盪提供布局機會。

哈利．希亞姆桑德表示，印度人民黨可能會在第三任期內持續推動印度成為製造業基地，印度在吸引台灣科技廠為全球領導品牌組裝手機產品方面取得巨大成功，這已創造大量的就業機會，是廣泛的生產激勵計畫成功的早期成功案例。另一方面，對本次國會大選投票模式的分析顯示，印度人民黨於農村選票中所佔比例低於預期，這顯示莫迪總理的第三個任期可能會重新更加關注農村選民，稅收徵收的改善以及對2025財年財政狀況改善的預期，使政府能夠更靈活地增加農村地區支出，包含重點增加財政轉移支付，這可能有利於消費耐久財和民生消費產業，這也是我們在印度投資的重點。農民也有可能獲得貸款減免，但考慮到政府在財政上的保守重點，預計這種情況規模不會太大，然而，由於投資者擔心不良資產可能增加，國營銀行面臨拋售壓力，我們的投資組合更側重於印度的民營銀行來減輕這種風險。

哈利．希亞姆桑德(Hari Shyamsunder)認為，我們相信多種因素的綜合作用為印度的長期成長奠定了堅實基礎，印度已經見到政策與政治意願的結合，我們相信這將帶來持續的改革與一段時期的總體經濟穩定，出口推動成長和新消費者階級出現的舞台已經搭建完成。我們在印度三個城市擁有15位專業投資分析師，讓我們的在地團隊能夠清楚地洞察新興趨勢，而由14個國家的70多名專業投資分析師組成的全球新興市場團隊則提供了全球投資視野。

富蘭克林證券投顧表示，隨著國會選舉順利落幕、不確定性降低，儘管結果有些不盡如人意而引發極短線的印度金融市場劇烈波動，但隨著投資人情緒恢復冷靜，預期仍將回歸印度長期基本面優勢及改革紅利，看好現任總理莫迪第三個任期將繼續實施有利市場政策，有助吸引先前外資回流，建議投資人可趁修正期間積極加碼，或以大額定期定額策略，參與印度股市長線多頭行情。

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