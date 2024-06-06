台股除權息旺季將開跑 法人：聚焦科技這些族群

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

上市櫃企業今(2024)年股利政策公告步入尾聲，台股即將進入除權息旺季，投資人搶先布局也帶動近期高殖利率股票表現。統一台灣高息優選基金基金經理人陳釧瑤表示，台股基本面穩健，加以聯準會貨幣政策寬鬆利多，台股短線雖因位處高檔可能出現震盪，但中長線表現仍可期。

陳釧瑤表示，以資金面來說，美國聯準會貨幣政策轉向寬鬆的趨勢明確，主席鮑爾也在5月利率會議調美國目前沒有停滯性通膨，加上就業數據顯示勞動市場正在降溫，但經濟沒有立即性衰退的威脅，使市場普遍預期聯準會將啟動降息，也為股市帶來利多。根據6月4日FedWatch數據，市場預期聯準會9月降息的機率上升至52.6%。因此，選股將以低本益比、高殖利率股票為主，包括高殖利率半導體(IC設計/設備)及AI PC/NB/手機相關類股。

統一台灣高息優選基金同時提供累積型和月配息級別，供投資人依需求選擇。在金獎團隊選股操作下，這檔基金累積型和月配息級別淨值從去年9月12日成立時的10元，分別上升至6月4日的12.96及12.7元。該基金月配息級別已於6月4日完成除息，每單位配發金額0.086元，將於6月17日發放。

月配息 美國聯準會 高殖利率

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