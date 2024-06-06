「HSBC Ⅹ TWSE Taiwan Conference 2024」圓滿落幕

「HSBC Ⅹ TWSE Taiwan Conference 2024」6月4日圓滿落幕，臺灣證券交易所接連兩日舉辦專題演講，向外資機構投資人介紹台灣資本市場的潛力與展望，以及人工智慧（AI）浪潮下的台灣機會、轉型與挑戰，獲得與會人士高度肯定。

6月4日的午餐演講以AI為題，吸引超過百位外資機構投資人參與。由香港上海滙豐證券分析師夏昱斌擔任主持人，期待透過本場午餐演講，讓與會機構投資人更了解台灣產業在現今AI熱潮下的機會與發展。

活動首先由證交所總經理簡立忠致詞，並提到「台灣一直以來在ICT相關領域扮演關鍵參與者，尤其在近年生成式AI的帶動下，帶動高階晶片、伺服器及周邊零組件產業的需求大增，帶給台臺灣資本市場分享AI蓬勃發展的紅利。」

滙豐台灣區總裁暨滙豐（台灣）商業銀行總經理陳志堅在致詞時表示：「當前全球正進入一個由 AI 賦能的世界，而台灣將是AI的發展過程中最關鍵的市場之一；亦有外部研究機構報告顯示，2022年台灣AI伺服器晶圓代工相關產業在全球市占率達99%。滙豐將持續助力台灣企業，運用AI大數據、供應鏈金融與數位服務，從而帶動整體產業競爭力，提升台灣市場對外資的吸引力。」

接續則由證交所市場推廣部經理陳欣昌介紹台灣資本市場的潛力與展望，特別提及台灣上市公司在AI產業鏈上游與中游扮演的關鍵角色。最後，邀請集邦科技分析師龔明德師就AI產業的轉型趨勢與挑戰為題進行專題演講，並與創鑫智慧執行長劉景慈進行爐邊對談。

6月3日主題以台灣資本市場的永續發展、交易與監管改革為主題，由證期局以及證交所代表分別進行三場演講，希望透過直接對話，使機構投資人了解台灣資本市場最新發展以及未來的規劃方向，同時收集投資人對台灣市場的建言。活動吸引超過50名外資機構投資人與會。

證交所副總陳麗卿致詞時表示：「證交所致力於創造ESG投資環境，為資本市場與企業的永續發展做出貢獻。並藉由強化永續數據的揭露，為投資人提供ESG相關資訊平台，協助資本市場的淨零永續發展。」

活動首先由金管會證券期貨局副組長程國榮以「2024年台灣資本市場監管改革」為題進行簡報，概述各項友善外資投資人進入台灣資本市場的改革，提升資本市場透明度、投資人保護以及新商品的制度，以及因應氣候變遷與強化永續發展的政策等。

接續由證交所公司治理部及交易部代表分別進行簡報，介紹證交所致力於發展永續發展行動方案、ESG生態系八大策略，並協助企業完善資訊揭露。同時證交所亦推出許多友善外資政策，並透過產品多樣化與數位化革新等措施，建立永續與具韌性的資本市場。

證交所表示，「HSBC Ⅹ TWSE Taiwan Conference 2024」是繼3月歐亞引資、4月及5月的台星資本市場共同行銷後，證交所在新冠疫情淡化後首度在台舉辦大型面向海外投資人的引資活動。同時，亦是證交所首次攜手香港上海滙豐證券共同舉辦引資活動。

展望未來，證交所將持續扮演增進上市公司與投資人交流的關鍵要角，以實體、線上等多元化的方式推廣台灣資本市場，並積極打造國際機構投資人友善投資環境，引入資金活水推動經濟發展。

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