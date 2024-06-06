日圓貶 楊金龍：對台經濟影響有限

日圓匯率重挫，外界關注是否衝擊我國經濟，中央銀行總裁楊金龍分析，台灣與日本出口產品的相似度較低，近年日圓貶值效應對台灣整體經濟的影響有限，且日本為台灣關鍵設備及零組件進口的主要來源，日圓貶值還有助台灣降低進口成本。

楊金龍今赴立法院財委會，報告「日圓貶值效應會否導致亞洲貨幣競貶及對台灣經濟影響」。央行書面報告指出，近年日圓貶值對台灣整體經濟影響有限，因台灣出口表現受全球需求變化影響，日圓相對台幣貶值，對台灣整體出口影響不大，但會推升國人赴日旅行意願，且有利台灣企業對日本直接投資或購買技術。

楊金龍解釋，台灣出口表現主要受國外景氣榮枯影響，近年台灣出口成長趨緩受全球終端需求低迷影響，非匯率所致。

楊金龍指出，台灣與日本出口產品的相似度較低，且兩國貿易互補性較高，整體而言，因日圓貶值致日本出口價格競爭力上升的衝擊相對較小。亞洲主要國家中，南韓與日本出口產品的相似度最高，受到日本出口價格競爭力上升的競爭壓力較大。

雖台灣部分產品與日本相似性較高，日圓貶值似有助日本該類產品出口競爭力，但以工具機為例，資料顯示，影響工具機出口價格競爭力表現的關鍵因素，國際景氣更勝匯率。

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