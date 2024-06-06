楊金龍談亞幣…未出現競貶現象

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
中央銀行總裁楊金龍。記者許正宏／攝影
中央銀行總裁楊金龍。記者許正宏／攝影

中央銀行總裁楊金龍在業務報告裡指出，近年來國際美元走強，主要貨幣及亞洲貨幣多呈貶值，但並未出現「競貶」現象；且新台幣匯率在主要亞幣裡貶幅居中，匯率波動度也最低。

國內股匯昨天同步上漲，新台幣匯率升值4.6分，收在32.348元，連四升，總成交量僅12.115億美元。

楊金龍表示，近期市場預期聯準會將延後降息時點並維持高利率水準較長一段期間，美債殖利率走升，帶動美元指數走強；2022年3月16日聯準會升息至2024年5月31日為止，美元指數由99升至104.7，升幅達5.62%，呈現美元獨強走勢。

楊金龍說，各國央行基於匯率穩定、避免通膨因進口物價上漲而攀升等考量，多進場賣匯調節；亞洲經濟體多採賣出外匯或行政管理措施等阻貶行動，而非所謂的「競貶」。

楊金龍舉例，2022年3月聯準會升息至2024年5月31日，日圓對美元貶值24.8%，貶幅大於其他貨幣，日本央行曾於2022年9、10月間及今年4、5月間兩度大舉進場干預匯市，分別淨賣匯約621億美元及624億美元，以阻貶日圓，但日圓仍呈貶值。

台幣匯率 楊金龍

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