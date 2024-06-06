央行：日圓貶值有利半導體 影響工具機出口

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
日圓匯率重挫，是否會對我國經濟造成衝擊，中央銀行總裁楊金龍分析。 圖／聯合報系資料照片
日圓匯率重挫，是否會對我國經濟造成衝擊，中央銀行總裁楊金龍分析。 圖／聯合報系資料照片

日圓匯率重挫，是否會對我國經濟造成衝擊，中央銀行總裁楊金龍分析，台灣與日本出口產品的相似度較低，近年日圓貶值效應對台灣整體經濟的影響有限，且日本為台灣關鍵設備及零組件進口的主要來源，日圓貶值還有助台灣降低進口成本。

楊金龍今（6）日將赴立法院財委會，以「日圓貶值效應會否導致亞洲貨幣競貶及對台灣經濟影響」為題進行報告並備質詢。書面報告顯示，近年日圓貶值對台灣整體經濟的影響有限，因台灣出口表現主要受全球需求變化影響，日圓相對新台幣貶值，對台灣整體出口影響不大，但會推升國人赴日旅行意願，且有利台灣企業對日本直接投資或購買技術。

央行業務報告重點
央行業務報告重點

楊金龍解釋，台灣出口表現主要受到國外景氣榮枯的影響，近年台灣出口成長趨緩是受全球終端需求低迷影響，非因匯率所致。

楊金龍強調，台灣與日本出口產品的相似度較低，且兩國貿易互補性較高，整體而言，因日圓貶值致日本出口價格競爭力上升的衝擊相對較小。亞洲主要國家中，南韓與日本出口產品的相似度最高，受到日本出口價格競爭力上升的壓力較大。

其次，日本為台灣第二大進口國及第一大入超國，亦為台灣關鍵設備及零組件進口主要來源，且台日貿易互補性較高，今年1至4月台灣半導體設備進口中，自日本採購的比重達23.3%，日圓貶值有助台灣降低進口成本。

台灣部分產品與日本相似性較高，日圓貶值似有助日本該類產品的出口競爭力，但以工具機為例，資料顯示，影響工具機出口價格競爭力表現的關鍵因素中，國際景氣更勝於匯率。

例如，2022、2023年新台幣名目有效匯率指數（NEER）平均貶值0.4%，日圓NEER平均貶值8%；同期間兩國工具機出口均受國際需求疲弱影響而衰退，台灣工具機出口平均減少2.7%，日本工具機出口平均減少3.9%，減幅大於台灣。


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