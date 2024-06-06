AI 股題材熱…錢潮狂湧 外資5月匯入3,800億創高
AI股大吸金，金管會昨（5）日公布最新統計，5月外陸資淨匯入117.2億美元，約折合新台幣近3,800億元（以5月底新台幣對美元收盤價32.42元估算），為史上第一大淨匯入量，推升外資累積餘額攀升到2,711億美元高點，等於外資在台已投資了新台幣近8.8兆元，即將飛越9兆元大關。
今年前五月外資累計淨匯入256.4億美元，約折合新台幣8,312億元，顯示外資看好台股AI熱潮，積極進場布局。
為何外資錢潮狂湧？金管會認為有三大原因，一、AI題材展望看好，台股AI熱度不減，吸引外資匯入；二、美國AI公司財報表現優異，帶動台股伺服器供應鏈；三、台灣科技廠法說會多樂觀看待未來AI需求，外資5月轉買超台股。
金管會表示，今年前四月上市櫃公司營收12.9兆元、是歷年同期次高，年增8.5%，台股殖利率2.6%，再加計股票股利共2.7%，4月底本益比23.6倍，顯示台股基本面穩健。
法人說，台股有強勁的基本面支撐，如輝達（NVIDIA）財報、台灣資通訊出口等，惟下半年將面臨高基期的挑戰，低基期紅利消退，預期下一波股市行情將由基本面轉往資金面。尤其通膨將在第3季緩解，將給予美國聯準會啟動降息的契機，將會再釋出一波資金，再度流向股市。
根據金管會數據顯示，這波外資錢潮湧台，是從2022年11月開始啟動，排名史上前七大的單月淨匯入量，全都在這過去這近一年半中密集出現。
如史上第一大外資淨匯入量117.2億美元是在今年5月，第二大淨匯入112.6億美元是在2023年11月，第三大是2022年11月的92.2億美元，第四大是2023年12月的86.7億美元。
除了第五大是2005年底外，第六大淨匯入量75.5億美元是2023年1月，第七大則是2023年5月的73.6億美元。
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