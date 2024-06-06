公銀放款租賃業 擴大管控

公股行庫從嚴管控與租賃業往來，範圍從放款擴大至對租賃業發行的票債券保證、交易，與相關上市股票投資等，包括放款除明確資金用途外，對續期條件採取提升利率、降低額度等方式，收縮對租賃業發行短期票券、債券的保證或投資部位，或投資組合排除上市租賃股等。

之前立法院財委會因網紅「山道猴子」的年輕人過度擴張信用悲歌，群起關切公股行庫是否成為租賃業變相高利貸的幫兇，持續餘波盪漾。據透露，目前各家公股行庫雖然管控措施的步調與鬆緊尚不完全一致，但方向上對租賃業的往來都會採取條件、額度從嚴的原則。

除了遵循財政部督導公股行庫放款租賃業原則，也就是傳統企金融資租賃或設備租賃、綠電相關可貸放，並強化貸後管理確保資金用途無虞等之外，有關放款的續期或利率條件調整周期評估協商時，公股行庫將採取提高利率、減少額度等方式應對，據悉，利率調整有可能達到拉高一、二十點（1個基本點為0.01個百分點）左右，以避免被立委批評提供租賃業過於低利優惠的資金。

另外，債券發行方面，據悉，除非有非常明確資金用途的綠色債券，若是資金用途相對不夠明確的一般債券、短期票券、商業本票發行，公股行庫也將逐步減少投資，而財務操作的股票投資組合，也有行庫逐步減碼、排除上市租賃股，相關票債券、股票受影響的部位可能個別行庫有超過百億元。

不具名的大型公股行庫高層主管指出，立法院財委會多位立委要求公股行庫謹慎從事對租賃業的放款，要求監控資金用途以及檢視相關投融資是否切實符合ESG原則，甚至有立委點名租賃業貸款利率過低不合理。

財政部督導也明確訂出指示，因此除了有關涉及先買後付（BNPL）與車輛融資相關的貸放將避免外，一般傳統企金業務相關，也會在不違背既有放款契約前提下，在續約或是可調整條件週期時，伺機調高利率、縮減額度。

至於減少投資租賃業發行債票券，各家行庫相關部位金額不一，但是因為租賃業的獲利績效良好，向來被視為優良客戶，因此部分行庫相關部位超過百億，將逐步縮減，有的行庫相關部位沒那麼多，也研擬將與租賃業往來範圍排除財務操作部門，集中至授信業務，以利符合立委要求。

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