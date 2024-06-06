外匯存底5,728億美元 創高

中央銀行昨（5）日公布，5月外匯存底5,728.03億美元，創下歷史新高紀錄，單月暴增57.84億美元；央行外匯局局長蔡烱民說明，外匯存底增加主要是投資收益入帳較多、非美貨幣升值，以及央行為維持匯市秩序，買匯阻升。

蔡烱民指出，「5月是孳息大月」，外匯存底投資入帳的收益較多，加上主要非美貨幣多數對美元升值，以及有幾天新台幣匯率升值較多、央行進場買匯調節，這三項因素均使外匯存底增加。

蔡烱民坦言，5月台股上漲、匯市波動加劇，5月中新台幣匯率曾有三天升值逾3角，央行進場買匯調節，以維持匯市穩定。央行統計顯示，新台幣匯率5月升值1.22角，升幅為0.38%。

央行提供資料顯示，5月澳幣、英鎊與歐元對美元升值均逾1%，分別為1.58%、1.4%與1.07%，瑞士法郎也升值0.86%，央行外匯存底持有這些貨幣折成美元後，金額增加。

蔡烱民表示，外資5月大舉匯入，以現金基礎計算，扣除盈餘與股利匯出後，單月淨匯入約60億美元。

央行統計顯示，截至5月底，外資持有國內股票及債券等新台幣資產合計7,509億美元，創2022年1月以來、近兩年半最大紀錄，並較前一個月增加379億元；外資持有新台幣資產市值約當外匯存底131%，同樣是近兩年半最高。

蔡烱民解釋，外資持有新台幣資產市值增加，主要是匯入後買超台股，及台股指數上漲，令外資持有的股票市值水漲船高。

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