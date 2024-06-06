公銀放款擴大管控 租賃業者籌資擬轉向民銀

財政部應立委要求督導公股行庫針對放款租賃業訂定相關內控規範，使得公股行庫從嚴管控與租賃業往來，可能迫使租賃業者轉向民營銀行，部分公股行庫業者私下擔心因此影響業務，而租賃業與銀行往來籌資的議價能力變化，也有待觀察。

公股行庫主管指出，雖然立委關切有其理據，但其實公股行庫放款租賃公司都是選合法合規優質企業，所謂變相高利貸應是指較小型的一般財務公司，但立委與財部督導要求針對租賃業往來加強控管，使公股行庫是唯一放款租賃業被格外緊盯的族群，恐怕租賃業者就會轉向民營銀行。

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