元大壽推新品 優化保障

元大金控（2885）旗下元大人壽順應人口高齡化趨勢，並滿足客戶退休規劃與傳承需求，持續開發符合退休生活、退休醫療、退休照護及預留稅源需求的保險商品，新推出「元大人壽承億達美元利率變動型終身壽險」，優化保障內容，並可逐步累積資產，滿足需求。

元大人壽指出，「元大人壽承億達美元利率變動型終身壽險」，可滿足人生不同階段的需求，不論是處於工作起步期，還是新婚生子期、人生黃金期或屆退空巢期，客戶都可選擇合適的繳費年期投保，符合條件還可享有高保費折扣與自動轉帳折扣。

「元大人壽承億達美元利率變動型終身壽險」，提供6年、10年、12年、20年多種繳費年期，以40歲女性，繳費20年，保額50萬美元為例，因符合高保費折扣3%且享有自動轉帳折扣1%，折扣後年繳保費1.12萬美元，假設各年度宣告利率為4.0%且增值回饋分享金選擇增額繳清的情況下，首年度保障倍數為保費的44.6倍，繳費期間更享有因疾病或意外造成2-6級失能時豁免保費，20年期滿總繳保費金額22.4萬美元，若長期累積至80歲保單年度末，解約總給付61萬4,527美元，假設95歲身故，身故總給付金額100.35萬美元。

元大人壽指出，如處於工作起步期的客戶，因此階段收入較低，可拉長繳費年期，繳交保費較輕鬆，同時享有高保障，可提早規劃未來所需；新婚生子期階段工作、收入較穩定，但因家庭責任加劇更需要高保障，善用此商品設計，除可把握增加保險金額外，也可享有累積資產效益。

至於人生黃金期，因收入正豐厚，加上有機會獲得長輩贈與，可在規劃退休同時，運用此商品放大資產保障，滿足未來傳承需求；而處在屆退空巢期的客戶，此商品的資產累積功能除可用來照顧自己，未來身故保險金可指定受益人及約定分期定期給付的方式，達到妥適分配的效果。

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