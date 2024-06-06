兆豐金減碳目標 獲認可

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北報導

兆豐金控為響應巴黎協定，訂定集團溫室氣體減碳目標、減碳路徑及轉型策略，2024年6月正式通過科學基礎減量目標倡議（Science Based Targets Initiative， SBTi）組織審查，目標涵蓋旗下子公司自身營運及投融資範疇，納入集團遍布全球營運據點，未來將依循SBTi溫室氣體減量路徑，推動減碳策略行動方案，逐步邁向2050淨零目標，守護永續家園。

兆豐金指出，金融業溫室氣體排放主要來自於範疇三投融資組合的財務碳排放，兆豐金以2022年為基準年，採用碳核算金融聯盟（Partnership for Carbon Accounting Financials，PCAF）方法學完成範疇三投融資碳盤查，再遵循SBT規範設定範疇一、二與範疇三投融資具體減碳目標及路徑，並通過集團去碳化策略，承諾2040年以前全面退出燃煤電廠及非傳統油氣業投融資，為落實氣候治理精神，訂定《永續金融政策》、《氣候風險管理準則》，並擴大《ESG永續發展產業及高風險產業管理要點》，納管高碳排產業範疇，及增訂《煤炭及非傳統油氣業撤資管理要點》。

自身營運部分，兆豐金控推動系統性減碳措施，除導入各項國際ISO標準、綠建築及太陽能分行，推動集團自有總部辦公大樓使用綠電外，同時鼓勵集團同仁落實節能減碳措施，以達成自身營運碳排至2030年減量42%。

為協助企業面對全球氣候變遷進行低碳轉型，兆豐金控本次針對投融資部位的商用不動產、上市櫃股票以及公司債投資、公司貸款、發電相關貸款等，設定碳排強度目標，也訂定議合目標與追蹤機制，以利引導資金流向低碳技術、能源及設備，支持綠色及永續發展產業。

永續 減碳 風險

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