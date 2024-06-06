富邦集團董座蔡明忠談黃仁勳…魅力超越賈伯斯

黃仁勳來台掀起AI旋風，富邦集團董事長蔡明忠昨（5）日表示，輝達執行長黃仁勳是非常有魅力的企業領導人，「我想堪比賈伯斯（蘋果創辦人），甚至超越賈伯斯。」他並透露台灣大（3045）與輝達已是合作夥伴。

富邦昨日攜手臺灣大學風險社會與政策研究中心，舉辦「富邦永續大未來論壇」，蔡明忠會前受訪時提到，日前廣達（2382）董事長林百里作東，他也是座上賓之一；蔡明忠還爆料說，知名建築師姚仁喜在餐敘中答應黃仁勳要在台灣幫他找地、蓋房子，「希望姚仁喜記得這個承諾」。

蔡明忠表示，首次聽到黃仁勳演講，是在台積電（2330）舉辦的論壇上，認識他則是在台積電創辦人張忠謀90歲的生日宴上，先前李國鼎科技發展基金會頒首屆李國鼎獎給張忠謀時，黃仁勳也是典禮的神秘嘉賓。

蔡明忠大讚，黃仁勳是非常有魅力的企業領導人，堪比賈伯斯，甚至已經超越賈伯斯。

至於台灣大哥大、富邦集團是否有機會與黃仁勳合作，蔡明忠回應，輝達剛開始做的是遊戲，GeForce Now就是由輝達營運的遊戲品牌，台灣大早已和輝達共同打造「GeForce NOW聯盟Taiwan Mobile」雲端遊戲服務。意即，台灣大早已是輝達電信業的合作夥伴。

據悉，台灣大自2020年即與輝達成為長期合作夥伴，共同打造「GeForce NOW聯盟Taiwan Mobile」雲端遊戲服務。

對於美國聯準會延緩降息，對台股可能產生的影響，蔡明忠分析，市場已提前反應這個預期，畢竟股市是經濟的櫥窗，聯準會延緩降息的影響應已提前反映。

富邦集團與臺大風險中心自2016年起每年合作舉辦論壇，蔡明忠表示，地球愈來愈熱，永續轉型已更加迫切，富邦集團與台大風險中心攜手舉辦論壇，希望提升民眾對永續轉型的認知。

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