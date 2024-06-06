富邦永續金融 挺產業轉型

富邦昨（5）日攜手臺灣大學風險社會與政策研究中心舉辦「富邦永續大未來論壇」，以「產業X金融攜手同行 跨越永續轉型落差」為主題，呼應「永續金融」架構，檢視金融機構與其影響之企業與產業，在面對環境、社會與治理（ESG）各面向的全球挑戰與整體社會影響。

昨天論壇上，副總統蕭美琴、臺灣大學校長陳文章、富邦集團董事長蔡明忠蒞臨致詞，匯集國內外產、官、學專家，從政策、法規到實務，全方面探討金融業如何協助台灣永續轉型。

蔡明忠致詞指出，「永續發展」已成為現今人類社會最重要的議題，攸關下一個世代、甚至是下下個世代的生存。永續轉型已經迫在眉睫，在邁向永續的路上，我們不希望遺落任何人，金融業手握資金，更應該肩負起責任，協助產業彌平永續轉型落差。富邦身為領導企業，也應該扮演領頭羊的角色，積極呼應政府「能源轉型」、「產業轉型」、「生活轉型」、「社會轉型」四大淨零轉型策略，發揮企業影響力，在邁向永續未來的路上還要做得更多、更快，因為氣候變遷的威脅並不容許我們放慢腳步。

台北富邦銀行總經理郭倍廷會中分享，富邦金控永續發展四大策略方向；客戶面，希望達到低碳成效；工具面，各類金融服務導向數位工具，對低碳轉型更有幫助；內部則是透過激勵方式，建立多元尊重與和諧的企業文化，打造健康安全的職場環境；外部則是串聯社會資源，關懷社會弱勢、推廣金融教育，打造多元金融環境。

本次論壇以「綠色金融政策及法制」探討拉開序幕，金管會副主委陳彥良擔任引言人，司法院前院長賴英照、臺大生物環境系統工程學系教授童慶斌等專家與會；緊接著由臺大風險中心發布執行第三年的「企業氣候相關財務揭露調查報告--政府與企業面對淨零轉型遲滯的挑戰」；下午場由內政部次長董建宏、臺大地理環境資源學系教授周素卿等學者討論歐盟社會永續分類標準與永續轉型，及國際勞工組織社會金融計畫負責人Craig Churchill專題演講，與環境部次長施文真、郭倍廷等談論國際綠色金融公正轉型推展的核心概念與實務。

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