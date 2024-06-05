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虛擬通貨公會613成立 陳彥良：大家都是踏著石子過河

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

立委羅明才近日召集金管會、台灣虛擬通貨業者以及專家學者召開「健全虛擬資產產業發展：設立專法」公聽會。業者透露，6月13日虛擬通貨公會將召開成立大會與第一屆理監事選舉，屆時將是監管型公會，象徵虛擬資產產業正式誕生。

金管會副主委陳彥良在公聽會上表示，虛擬資產產業是技術先行、商業模式發展，再來才是監理跟上，大家都是「踏著石子過河」。他強調，金融在於信任，市場要信任監理官、市場要信任業者，且市場要信任立法者，只有三者合一，才有辦法往前行。目前金管會已提出指導原則，並將會走向投資人保護，未來在監理方面也請業者多體諒。

代表金融科技協會出席的VASP公會籌備小組召集人、XREX交易所共同創辦人暨營收長蕭滙宗，分享虛擬通貨（VASP）商業同業公會籌備歷程，並透露公會即將在6月13日正式成立，這一里程碑具備跨時代意義。

蕭滙宗提到，台灣的監管環境是因應詐騙而生，而這四個月來台灣業者展現出的打詐量能，檢調最清楚。未來半年將有更大成效，包括開發識別工具讓全台檢警調免費使用。因此，業者安靜的全力投入打詐並做到自律，希望逐步讓社會認同之外，也期望合宜監管，打詐對台灣業者來講不是問題，問題在於業者可能會活不下去，目前為止所有業者都是虧損狀態。

金管會

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