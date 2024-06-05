談推動永續 陳彥良引道德經「上善若水」強調官民協力

金管會副主委陳彥良今日在出席富邦金所舉辦的2024永續大論壇時對金管會最新的永續政策指出，未來金管會將監理與發展並進，下一階段包括議合及防止漂綠，都是重點，他並引老子「道德經」的「上善若水，水善利萬物而不爭」來強調政府和民間協力來接軌國際的重要性，才能真正作到綠色金融、綠色向上，以及真正的轉型。

這也是金管會日前出爐永續指引之後，陳彥良首度以新任政務副主委身份代表金管會對外說明未來永續政策重點。其中對於永續的監理和發展並進，陳彥良特別強調，未來不會「只有金融檢查，說你錯了，棍子就下來了。」他並比喻，倘若主管機關手上只有錘子一種工具：「那麼所有的問題都變成釘子，不斷打打打、釘釘釘。」因此，必須透過公司協定，硬法、軟法、宣導工具一起推動，才能使綠色金融向前進步。

陳彥良也表示，要打世界盃，台灣的永續發展就要國際化，必須接軌國際，此外，也必須防止漂綠；其中在接軌國際，亦即接軌由歐盟制定統一規格的IFRS新規定，陳彥良指出，如此企業的永續才能有可比較性、可驗證性，目前IFRS會計準則已被144個國家強制採用，有代表性，未來金管會將監理與發展並進，協助金融業往世界走。

台大生物環境系統工程系教授童慶斌則指出，不少企業宣稱2050才完成碳中和，這太不積極，應該在之前就完成碳中和才對。氣候變遷和未來相關的風險，都是未來的趨勢，但作法要正確，例如作出無法作到的承諾，反而擴大自己的風險。

富邦金控風控長徐偉傑表示，金融業的碳盤查時程，比起其他產業被要求要更快，另外，揭露的時間點與位置、重大性的雙向鑑別，碳盤查資料的完整性、強化蒐集資料的過程這些都是未來的挑戰。

環境法律人協會理事長簡凱倫則認為，未來有可能永續報告書、IFRS專章這兩者會「雙軌化」，因為兩者不同，不會疊床架屋。永續報告書以利害關係人為導向，年報永續專章以投資人為導向；永續報告書著重企業營運對環境與人權的衝擊評估，以鑑別重大主題，年報永續專章則強調氣候及永續風險，對企業價值或財務的影響，以此為重大性標準，是給投資人看的，重要性在於會否影響投資人決策，所以兩者本質並不一樣。

陳彥良也指出，在金管會推動金融業永續政策上，已從商品層面，包括最早從綠能的投資、開發包括ETF在內的很多金融商品，到現在反漂綠成為最新的重心，尤其是在歐洲的淺綠、深綠等標準，都已有不同的分級，金管會裡也據此採（盯）得很緊，亦即現在為了要跟國際接軌，採取最為嚴格的歐盟的標準。

陳彥良也指出，和企業的議合，的確是金融業當前推動永續很大的難題，但他相信透過綠色資料庫的建立，評鑑全方位的提升，在資訊相對允足之下，相信議合成功未來會相對成長。

至於漂綠或是在永續表現上揭露不實，會否有法律責任？司法院前院長賴英照表示，很多企業的永續報告書表示承諾赤道原則，不貸款給高污染企業，但實際上這些企業卻被發現不但貸款，而且數字還更高，這個問題即使永續報告書「換一個封面」，亦即改在年報上揭露，也不見得能在法律上究責。賴英照對此進而說明，這是因為雖然年報有其法律責任要負，但重點在於，所謂的「重大性判斷標準」，是以投資人角度來看，亦即，即使公司違背不作高污染貸款的承諾，但投資人不見得會在意，因為對投資人而言，貸款增加，公司盈餘也增加並非壞事，這時就不能以投資人權益受損來追究公司的法律責任。

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