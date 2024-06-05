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Tether斥資6億元投資XREX 雙方未來合作朝兩大方向進行

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
全球數位資產龍頭泰達（Tether）宣布，將以1875萬美元（約6億元台幣）投資台灣加密貨幣平台XREX。路透
全球數位資產龍頭泰達（Tether）宣布，將以1875萬美元（約6億元台幣）投資台灣加密貨幣平台XREX。路透

全球數位資產龍頭泰達（Tether）今（5）日宣布，將以1875萬美元（約6億元台幣）投資台灣加密貨幣平台XREX，雙方將推動數位資產產業革新，加速泰達幣（USDT）在新興市場的跨境支付應用，並投入監管科技創新。

比特幣、乙太幣、泰達幣都是加密貨幣市場中，相當知名的幣別。而在多種多樣的加密貨幣之中，泰達幣被歸類為穩定幣，因為泰達每發行1美元的泰達幣，就會保留1美元的資產儲備，這也讓市場上許多人都會以泰達幣做交易。

獲泰達資金挹注後，XREX將深化新興市場耕耘，以USDT為核心基礎，推動合規的企業級 (B2B) 跨境支付，推動新興市場金融交易變革。

泰達執行長Paolo Ardoino表示，未來，泰達與XREX將攜手引領更多突破性創新，「這包括了由Unitas基金會發行一款獨特的單位幣，讓 USDT在跨境支付中更加普及，為新興市場的金融參與權和交易效率樹立新標竿。」XREX會透過與Unitas基金會合作推出XAU1。XAU1是一種由泰達黃金（XAUt）超額儲備，並與美元價值掛鉤的單位幣，為穩定幣使用者提供一個穩健的金融替代方案，更是對抗通膨的避險工具。

XREX共同創辦人暨集團執行長黃耀文表示，「Tether和XREX過去曾攜手合作，幫助執法機構判定、逮捕並懲治不法份子，在Tether的投資之下，XREX的產品開發將延伸至監管科技，進一步深化XREX集團的金融機構定位。」

XREX從2018年創立至今，種子輪就募資了700萬美金，Pre-A-1募資1700萬美金，泰達參與的是Pre-A-2輪，這一輪募資1875萬美元，等於XREX在A輪募資之前，就已經募得超過4200萬美元，是台灣募資能力極強的新創團隊。

在泰達之前，XREX早已獲得國發基金、中華開發、玉山創投、SBI Investment、ThreeD Capital等單位投資；泰達是全球加密貨幣龍頭，此次的戰略投資，深具意義。

XREX共同創辦人暨集團營收長蕭滙宗也表示，「感謝Tether與XREX既有投資人支持本輪溢價增資，這次增資也包含增發分配給團隊成員的普通股，以利吸引頂尖人才加入 XREX。這場因穩定幣而起的普惠金融運動，將為既有的國際清算與結算系統帶來長期且正向的變革。」

總結來看，泰達對XREX的資金挹注，未來將朝兩大方向進行，一是與Unitas基金會合作推出 XAU1，這符合泰達幣從「美元儲備」轉往「黃金儲備」的戰略目標，第二是讓XREX新增一項主要業務「監管科技」（RegTech），XREX 也即將宣布推出相關產品，目前已免費提供台灣的執法單位試用中。

加密貨幣 募資

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