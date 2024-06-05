滿足高保障與退休、傳承 元大人壽推美元利變終身壽險

元大金控（2885）旗下元大人壽多年來持續推動保險保障，獲得金管會2023年「提高國人保險保障方案」績效優良壽險公司的肯定，推出的「元大人壽承億達美元利率變動型終身壽險」，自投保第一年起即享有高保障，還可以逐步累積資產，同時滿足被保險人退休規劃與傳承需求。

「元大人壽承億達美元利率變動型終身壽險」提供6年、10年、12年、20年多種繳費年期，以40歲女性，繳費20年，保額50萬美元為例，因符合高保費折扣3%且享有自動轉帳折扣1%，折扣後年繳保費1.12萬美元，假設各年度宣告利率為4.0%且增值回饋分享金選擇增額繳清的情況下，首年度保障倍數為保費的44.6倍，繳費期間更享有因疾病或意外造成2-6級失能時豁免保費，20年期滿總繳保費金額22.4萬美元，若長期累積至80歲保單年度末，解約總給付金額61萬4,527美元，假設95歲身故，身故總給付金額100.35萬美元。

此商品可滿足人生不同階段的需求，如工作起步期，此階段收入較低，可拉長繳費年期，以較輕鬆的方式繳交保費，同時享有高保障，提早規劃未來所需；針對新婚生子期，此階段工作、收入較穩定，但因家庭責任加劇更需要高保障，善用此商品設計，除可把握增加保險金額外，亦可享有累積資產效益；針對人生黃金期，此階段收入正豐厚，加上有機會獲得長輩贈與，規劃退休金準備的同時，可運用此商品放大資產保障，滿足未來傳承需求；針對屆退空巢期，此階段對於資產配置、傳承與稅務問題有更具體之想法與需求，此商品的資產累積功能除了可用來照顧自己外，未來身故保險金可以指定受益人及約定分期定期給付的方式，達到妥適分配的效果並提早為遺產稅預留稅源，避免繼承人沒有足夠現金繳付遺產稅，真正做到照顧家人，發揮保險的價值與功能。

元大人壽順應人口高齡化趨勢、滿足客戶退休規劃與傳承需求，持續開發符合退休生活、退休醫療、退休照護及預留稅源需求的保險商品，並優化保障內容，以滿足各類客戶之需求。

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