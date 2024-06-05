外資在台將飛越9兆！5月淨匯入3800億元天量 金管會曝原因

AI股大吸金。據金管會公告，2024年5月外陸資淨匯入117.2億美元，約折合新台幣近3800億元（以5月底台幣對美元收盤價32.42元估算）是史上第一大淨匯入量，推升外資累積餘額攀升到2,711億美元高點，等於外資在台已投資了近8.8兆元台幣，即將飛越9兆元大關。

累計今年前五月，外陸資已淨匯入256.4億美元，約折合8312億元台幣，顯示外資看好台股AI熱潮，積極進場布局。

為何外資錢潮狂湧？金管會認為有三大原因，一、AI題材展望看好，台股AI熱度不減，吸引外資匯入，二、美國AI公司財報表現優異，帶動台股伺服器供應鏈，三、台灣科技廠法說會多樂觀看待未來人工智慧需求，也使外資終結連二賣超台股，5月轉買。

金管會也表示，累計今年前四月上市櫃公司營收12.96兆元、是歷年同期次高，年增8.5%，台股殖利率2.66%，若加計股票股利是2.77%，4月底本益比23.67倍，顯示台股基本面穩健。

法人說，台股有增速最強勁的基本面數據支撐，如Nvidia財報、台灣資通訊出口等，惟下半年都將面臨更高基期挑戰，增速即將進入高原期、低基期紅利消退，下一波股市行情將由「基本面」轉往「資金面」。

尤其通膨將在第三季緩解，將給予美國聯準會啟動降息的契機，將會再釋出一波資金，再度流向股市。

據數據顯示，這波外資錢潮湧台，是從2022年11月開始啟動，排名史上前七大的單月淨匯入量，全都在這過去這近一年半中，密集的湧現。

如史上第一大外資淨匯入量117.2億美元是出現在今年5月，第二大淨匯入112.6億美元是出現在2023年11月，第三大92.2億美元是落在2022年11月，第四大則是2023年12月的86.7億美元。

除了第五大是2005年底外，第六大淨匯入量75.5億美元是2023年1月，第七大則是2023年5月的73.6億美元。觀察這些淨匯入大量的時間點，都落在5月和年底。

金管會的外資淨匯出數字，是以外資投資台灣的「資產面」做計算，主要是外資投入本金的進出，與央行單純計算的「現金流」的盈餘匯出數字不同。

也就是說，外陸資5月淨匯入117.2億美元的天量，可視為外陸資增加對台灣投資本金，累計前五月已淨匯入了256.4億美元，反映外資對台股後市極具信心，提前先行進場布局卡位。據資料顯示，5月底外資持有台股集中市場市值是40.6%。

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