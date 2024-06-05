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股匯齊揚 新台幣連4升收32.348元

中央社／ 台北5日電
台灣股匯市今（5）日同步走揚，新台幣兌美元收在32.348元，升4.6分。聯合報系資料照
台灣股匯市今（5）日同步走揚，新台幣兌美元收在32.348元，升4.6分。聯合報系資料照

美國就業市場降溫，強化市場對降息的信心，台灣股匯市今天同步走揚，新台幣兌美元收在32.348元，升4.6分，匯價連4升，不過交投熱度下降，台北及元太外匯市場總成交金額收斂至12.115億美元。

美國經濟數據透露景氣放緩的訊號，不只美國供給管理協會（ISM）公布的製造業採購經理人指數（PMI）低於50%的景氣榮枯線，4月職位空缺數也顯示就業市場降溫，讓市場重燃對聯準會降息的期待。

隨著美國就業數據提振降息預期，美股3大指數收高，台股今天也不遜色，終場上漲128.26點，以21484.88點作收。台股穩健帶動新台幣匯率走升，今天開盤價為32.36元，最高32.32元、最低32.402元。

外匯交易員表示，台股續揚可為新台幣帶來支撐力道，但6月歐美日等主要央行都有決策會議，美國聯準會作為全球央行老大哥，動向更是矚目焦點，隨著時間愈來愈近，市場觀望情緒轉濃，眼前可先關注美國本週出爐的非農報告，看看是否支持美國經濟降溫的論調。

不過外匯交易員也說，各國的降息步調攸關該國貨幣強弱，在局勢尚未明朗之前，估短線新台幣維持區間盤整。

台股 新台幣 美國經濟

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