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央行買匯阻升 5月外匯存底5728億美元創新高

中央社／ 台北5日電
央行今天公布5月底外匯存底金額為5728.03億美元，大增57.84億美元，改寫歷史新高。路透社
央行今天公布5月底外匯存底金額為5728.03億美元，大增57.84億美元，改寫歷史新高。路透社

5月新台幣一度爆量狂漲，央行不得不進場調節、買匯阻升，央行今天公布5月底外匯存底金額為5728.03億美元，大增57.84億美元，改寫歷史新高。

台灣外匯存底經歷連續4個月下滑後，5月止跌回升，外匯局局長蔡烱民說明，5月外匯存底金額變動有3大因素，一是投資運用收益入袋，而且5月是孳息大月，進帳頗豐，二是主要貨幣對美元升值，使得折計美元後的金額增加，這兩項對外匯存底金額成長是正面因素。

不過蔡烱民坦言，5月中旬股匯市一度波動較大，兩天升值約3角，央行看到供需不太平衡，便進場買匯調節，影響外匯存底金額下滑，但仍不及上述兩道推力，因此規模成長。

回顧5月新台幣匯率波動，在台股強勢表態、美元走疲等因素下，新台幣得以擺脫今年以來弱勢格局，5月升值1.22角，今年月線首收紅。

5月15日、16日，在美元走弱、台股強漲、熱錢湧入3大因素推動下，新台幣匯率兩天狂升2.95角，強勢重返32.1元價位。

5月不只新台幣匯率收紅，台股更是火熱，月線大漲777點。

央行今天同步公布5月底，外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同其新台幣存款餘額共折計7509億美元，約當外匯存底131%，占比較4月的126%擴增。

蔡烱民說明，外資5月對台股呈現買超，加上市值增加，因而推升約當外匯存底占比。

台幣匯率 外匯 新台幣 美元

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