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AI題材帶旺台股！外資5月淨匯入117.22億美元 創13年來單月新高
金管會今日發布最新的外資買賣超統計，5月單月外陸資買超上市櫃股票新台幣883.46億元，是2011年以來同期第2大，截至5月底，累計買超181.32億元，5月單月份外陸資淨匯入117.22億美元，等值大約新台幣3790億元，也是2011年以來單月淨匯入最高，截至5月底累計淨匯入256.38億美元，等值約新台幣8293億元。
金管會分析，5月買超主要原因，主要為AI題材展望看好，美國AI公司財報表現優異，帶動台股伺服器供應鏈，加上台灣科技廠法說會多樂觀看待未來人工智慧需求，外資終結前兩月賣超趨勢於5月份買超台股。
另截至5月外陸資累計淨匯入256.38億美元，金管會也表示，儘管美國聯準會降息決策未明，市場持續觀望，但股市AI熱度不減，吸引外資匯入。
金管會也指出，我國上市櫃公司截至4月底累計營收金額為新台幣12.96兆元，較去年同期成長8.54%，營收金額為歷年同期次高，另台股殖利率達2.66% ，加計股票股利為2.77%，截至4月底本益比約23.67倍，顯示台股基本面尚稱穩健。
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