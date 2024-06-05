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CNBC訪調亞太各國最佳銀行 玉山金控登台灣榜首

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
CNBC公布亞太區最佳銀行排名出爐，玉山金控榮登台灣榜榜首。美聯社
CNBC公布亞太區最佳銀行排名出爐，玉山金控榮登台灣榜榜首。美聯社

CNBC 4日公布亞太地區最佳銀行客戶評比調查結果，顯示玉山金控憑著首重客戶信任甚於理財建議而榮登台灣最佳銀行榜首，永豐銀行名列亞軍。

根據台灣最佳銀行評比榜單，二至十名依序是：渣打銀行、中國信託商業銀行、台北富邦銀行、台新國際商業銀行、滙豐銀行、樂天國際商業銀行、國泰金控，以及兆豐國際商業銀行。

這項調查由CNBC與市場研究公司Statista合作，共訪調了2.2萬名在亞太地區14個經濟體擁有支票或存款帳戶者。這份調查報告是歷來首度發布，用意在凸顯在個別市場最能滿足客戶需求的優秀銀行。

參與這項調查的受訪者評估對受評銀行的整體滿意度，並回答是否樂意推薦給其他人。受訪者也根據下列五項標準評分：信任感、收費和條件（例如費用和利率）、客戶服務、數位服務，以及金融服務的品質。

報告指出，亞太地區商銀面臨快速變遷的環境。在經歷一段漫長的高通膨與高利率時期後，此刻正迎向全球利率開始下降趨勢，同時也面臨科技創新挑戰，例如全球人工智慧（AI）浪潮興起可能給銀行業帶來脫胎換骨的轉變。

報告顯示，中國大陸第一名為招商銀行，澳洲榜首是荷蘭國際集團（ING），香港為中國建設銀行，印度是ICICI銀行，印尼為中亞銀行，日本是住信SBI網路銀行，馬來西亞為馬來亞銀行，紐西蘭是紐西蘭銀行（BNZ），菲律賓為菲律賓國家銀行，新加坡是星展銀行，南韓為Toss銀行，泰國是開泰銀行，越南是越南科技及商業股份銀行（Techcombank）

中國信託商業銀行 國泰金控 玉山金控

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