富邦蔡明忠：地球毀滅迫在眉睫 永續應加快腳步

面對淨零轉型挑戰，富邦集團董事長蔡明忠今天表示，地球愈來愈熱，永續轉型更迫切，這也是為何富邦集團推動「Run For Green」概念，因現在用走的可能會來不及，各界應加緊腳步，全力邁向永續。

富邦集團與台灣大學風險社會與政策研究中心今天舉辦富邦永續大未來論壇，蔡明忠致詞時表示，富邦集團與台大風險中心自2016年起每年合作舉辦論壇，研究台灣面對的最大風險，隨氣候變遷帶來永續發展的挑戰，這並非僅台灣，而是全球現階段面對最大的課題。

蔡明忠回憶，富邦集團與台大風險中心首次舉辦全球化講堂時，演講嘉賓為前中央研究院長李遠哲，他當時即示警面對永續腳步應加快，這也是為何富邦集團開始推動「Run For Green」的原因，因為現在用走的可能會來不及，各界需加緊腳步邁向永續。

蔡明忠表示，近年對永續的關注，已從環境轉到社會面，社會面其實是很多人沒注意到的永續其中一環，另台灣企業對外身居國際供應鏈中，如何提高供應鏈韌性進而全面提升國際競爭力也相當關鍵。

蔡明忠說，在企業推進永續轉型過程，金融業如何透過投融資及保險，將資金合理有效分配以支持整體永續轉型，是金融業的要務。他坦言，必須做的事很多，但他一直感覺社會以為永續這議題還很遙遠，其實地球毀滅迫在眉睫，永續必須加快步伐。

蔡明忠會前接受媒體聯訪時也表示，地球愈來愈熱，永續轉型已更加迫切，富邦集團與台大風險中心攜手舉辦論壇，希望提升民眾對永續轉型的認知。

另一方面，蔡明忠認為，轉型牽涉經濟結構及資源分配變化，走向永續轉型的同時，必須重視公正轉型，不應有任何人在過程中被遺漏，因此，如何在轉型過程弭平轉型落差，也是必須持續關注的議題。

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