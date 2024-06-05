元大 ETF 00713第2季預估配息公告 6月19日除息

元大台灣高息低波（00713）2024年度第2季配息公告出爐，未來將在6月17日第二階段公告確定配息金額， 6月19日除息，想參與配息的投資人，最晚在6月18日前買進並持有，而配息發放日則在7月15日。

00713今年以來含息報酬率為13.2%，持續有創高表現。面對台股大盤挑戰新高，00713指數編製除了篩選高股息，亦會針對個股本益比進行評估，在低波動因子表現亮眼下，近三年報酬風險比（夏普值，Sharpe Ratio）為全體台股主被動基金排名第一，即在承受相同風險下，有機會獲得較佳報酬。

元大投信指出，在這波台股上攻過程中，00713成分股已將持股朝相對穩健的傳產、權值股進行調整，包括飲料包材、資產概念、化工轉型等，持續創造抗震保護效果，6月並將進行半年一次的成分股調整，可望再次發揮低波動選股特色，持續適時調節相對高檔成分股並轉入低基期個股，持續為投資人打造高股息低波動投資組合。

依元大投信官網揭露淨值組成，至5月31日00713最新淨值57.27元中，包含「已實現及未實現資本利得」的資本平準金高達24.81元，反映00713在控制投資組合波動風險下所取得的報酬成果。元大投信提醒，若投資人希望透過報酬風險比高低挑選標的，因其計算受淨值波動影響，應同步留意基金中長期波動度是否偏高，避免承受過度風險。

目前元大投信旗下三檔季配息台股ETF：0056於1、4、7、10月除息、00850於2、5、8、11月除息、00713在3、6、9、12月除息，除了投資屬性有所差異，同時買進不同月份除息的季配ETF，能搭配成月配息組合，規劃現金流更為靈活。

元大投信提醒，投資人參加配息時須留意基金配息率不代表報酬率，ETF所領到的企業所發放股利，均計算於每日淨值之內，無論是否配出均屬於投資人

權益，配息頻率亦不影響含息報酬率，配息時配息金額會自ETF淨值扣除，宜一併留意淨值之變動。