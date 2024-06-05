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ESG 企業今年獲利增幅 有望領先全球股市

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

美國通膨數據使市場預估聯準會(Fed)降息時程延後，美國10年期公債殖利率一度突破4.65%，拖累投資級企業債表現。近三月ESG投資級債指數下跌1.6%、ESG非投資級債指數上漲1.9%，皆小幅領先非ESG債券指數。此外，美國第1季財報表現優異，激勵股市持續走揚，帶動ESG股票指數近三個月漲幅4.1%，小幅領先全球股市表現。

柏瑞投信指出，全球央行升息週期已近尾聲，新興市場持續寬鬆、歐洲央行鴿派，而聯準會有望於下半年降息，企業的借貸壓力將迎來舒緩。此外，美股第1季表現亮眼，近八成企業獲利優於預期，而根據Bloomberg於5月預估，全球ESG股票指數今、明年EPS年增率分別為8.7%、12.8%，領先全球股市獲利增幅的8.6%和11.8%，且隨基本面改善，資金亦將回流ESG股票市場。

柏瑞ESG量化全球股票收益基金經理人方定宇表示，全球ESG企業股票今年延續去年底的上漲趨勢，到4月底止的本益比貼近5年均值，評價面並無相對較貴。而長期以來全球ESG股票評價面略高於全球股票，代表市場更願意賦予ESG類股更高的估值，因為隨著全球對企業ESG重視程度提升，符合ESG標準的企業更有機會進入產業供應鏈，也更有利於未來的獲利表現。

在ESG債市方面，根據Bloomberg統計，4月ESG債券指數成分發行企業中，信評被調升家數高於被降評家數，企業基本面依然相對穩健。此外，全球ESG投資級與ESG非投資級企業債的殖利率仍位於近年高檔，在4月底分別約為5%和8%，皆為相對於全球公債具有投資吸引力的資產配置標的。

柏瑞ESG量化債券基金經理人施宜君表示，近年ESG相關議題持續發酵，隨著各國政府積極因應趨勢制定企業的ESG揭露規範、碳稅費徵收標準等相關法規，企業界也從善如流調整並訂定相關經營方針，且伴隨ESG議題重視程度及法規成熟度的提升，ESG相關基金數量也逐漸增加，今年ESG債券產品有望再受投資人青睞。

另方面，根據外資券商Barclays的5月統計數據，回顧2023年流入ESG債券基金的資金較2022年的歷史低點略有回升，而今年年初以來流入的資金達到220億美元，優於2023年同期表現，且資金廣泛流入各類型的債券，包含歐元區、美國與全球ESG企業債，以及美國綜合ESG債券等。

柏瑞ESG量化多重資產基金經理人江仲弘指出，升息循環進入尾聲，10年期公債殖利率年初以來的上行勢頭已見頂反轉，且市場對全球經濟前景抱持樂觀，全球投資等級債和非投資等級債的利差水準也隨之收窄。當前全球ESG投資等級債的利差維持在五年均值以下，ESG非投資級債的利差亦穩步下滑，反應市場對經濟前景的疑慮逐漸緩解，隨企業獲利穩健，市場對企業債的信心亦可望進一步上升，但仍須留意ESG股債市場仍有波動風險。

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