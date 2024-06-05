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台新 ETF 00936將在6/18除息 年化配息率逾16%

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

台新臺灣永續高息中小型ETF （00936） 預計6月18日進行除息，最後買進日為6月17日，收益分配發放日為7月8日。本次每單位配息金額從前次的0.16元進一步拉升至0.25元，配息金額再創新高，並無動用平準金配發，以5月31日收盤價18.1元計算，年化配息率高達16.6%。00936前二次除息皆是於除息日當日即完成填息，為表現相對亮眼的台股配息型ETF。

00936是市場上唯一訴求「永續」、「高息」、「中小」的台股ETF，觀察其投資組合(截至2024/4/30)，與其他高股息ETF的成分股大不相同，持有成分股與其他高股息重疊度不到30%，不用擔心ETF換股潮成分股被拋售的問題，另可與其他高股息產品互補，為投資人資產配置的絕佳理財工具，投資人不妨可將高息中小型ETF納入投資組合，降低持股的重壘性，達到分散風險效果。

ETF 高股息

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