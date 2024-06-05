凱基投信：債券投資宜務實追求債息

美國通膨下滑速度放緩，市場對美國聯準會降息的預期再度下修，美國10年期公債殖利率高檔震盪，為風險性資產再投變數。凱基投信投資長彭炫通認為，由於供給面、需求面、政策面及預期心理等面向層層疊加， 美國有走向結構性通膨的趨勢。這現象導致通膨膠著，下降緩慢，聯準會政策走向有待觀察。尤其在經濟成長穩定，財政赤字卻持續居高不下的狀況下，千萬不要輕忽長天期政府公債的利率風險。

彭炫通觀察歷史經驗指出，在高通膨期間，股票與公債表現相關係數升高，導致政府公債在高通膨期間未必能發揮股債風險平衡的效果，反而可能成為股市波動的推手。面對如此挑戰，彭炫通表示，投資要回歸本質，在股票市場持續布局投資，追求長期成長，掌握總報酬的機會；在債市中則要把債券當債券買，不建議投資人盲目地搶進長天期政府公債想賺價差，務實追求債息才是上上之策。

凱基全球10年期以上美元A級公司債券ETF基金（00950B）預定經理人鄭翰紘一針見血表明，具備票息保護下檔兼顧降息後潛在資本利得空間的中天期A債ETF，將是資產規劃的標準配備。鄭翰紘說明，凱基A級公司債（00950B）所追蹤指數的票息率可達5.41%，相較之下，BBB指數票息率5.05%，A指數票息率4.57%，AA指數票息率4.41%，AAA指數票息率3.52%，可以看出00950B所追蹤指數票息率明顯領先其他投資級公司債。

鄭翰紘表示，00950B所追蹤指數的票息率不只在投資級公司債中居前，從風險報酬比來看，00950B所追蹤指數聚焦的10-15年期A級債，風險報酬比可達0.77，相較之下，7-10年期的A級債風險報酬比達0.75，15年期以上A級債風險報酬比0.53，顯示中天期A級債每承擔一單位風險，可獲取的預期報酬相對高，等於享有最高的CP值。

凱基A級公司債（00950B） 追蹤彭博全球美元A級公司債券指數，聚焦成熟市場債券，信評百分百鎖定A級公司債，債券存續期間設定報酬/風險比最佳的中天期債券，截至4月底為止，平均票息率5.41%，平均殖利率5.76% ，提供殖利率高原區另一種鎖利好工具。凱基A級公司債（00950B）預計6月19日開始募集，發行價15元，搭配首檔月底領息債券ETF的設計，可望作為完備現金流規劃的投資優選。

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