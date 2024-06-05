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中信證券主辦裕慶-KY上市前公開承銷 6/4開始投標

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

中國信託綜合證券主辦裕慶金屬股份有限公司（6957）上市前現金增資發行新股案，這次採取競價拍賣及公開申購兩階段承銷，競價拍賣計有4,422張，競價拍賣底價每股為120元，6月4日開始投標，拍賣期間為6月4日至6月6日，6月11日開標，投標價格高者優先得標，得標人應依其得標價格認購；公開申購計有1,105張，承銷價格為各得標單價及數量加權之平均價格，如超過競拍底價1.15倍，則以138元為承銷價格上限，6月13日開放公開申購。

裕慶-KY 1998年設立於南投，主力商品為商用展示架與智能電動床機構件，2008年至中國大陸蘇州設立生產基地，2020年併購美國Beeline成為集團旗下子公司，負責設計、業務開發及倉儲管理，逐漸從代工廠轉型成為從設計、製造到服務的全方位大廠，公司主要客戶包括無酒精飲料龍頭企業Coca-Cola、筆記型電腦大廠HP，以及家居裝修零售巨頭Home Depot等全球領導品牌，深入美國各項消費通路領域；此外，居家生活用的智能電動床所需內部精密金屬結構與製造技術亦優於同業，使得裕慶-KY成為智能電動床廠商之全球獨家製造廠。

裕慶-KY去(2023)年營收38.6億元，毛利率高達46.5%，每股稅後盈餘（EPS）18.11元，配發現金股利每股13元，盈餘配發率達71.78%；今(2024)年第1季毛利率成長至48.2%，稅後淨利達2.2億元，每股稅後盈餘（EPS）4.57元。美國消費通路店面平均2到5年即會重新裝修，今年主要客戶仍會持續推動店面改裝及展店計畫，再加上持續開發新品牌客戶，有助於挹注未來營運成長動能。

中國信託證券近年積極協助優質企業進入資本市場，今年除成功輔導市值百億的臺灣停車場管理龍頭阜爾運通（6914）於今年5月掛牌上市，亦輔導新藥公司昱展新藥生技（6785）1月掛牌上櫃。未來中信證券將繼續帶領更多具特色及成長潛力的公司加入臺灣資本市場，幫助優質企業發揮成長潛力、深化營運規模，創造臺灣產業榮景。

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