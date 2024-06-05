證交所、碳交所攜手政治大學辦理「淨零減碳與永續金融」論壇

臺灣證券交易所、臺灣碳權交易所及國立政治大學商學院金融科技研究中心攜手合作辦理的「邁向臺灣淨零減碳與永續金融新紀元」論壇，於5月30日邀集國內產官學界專家代表，專題分享企業碳風險與ESG減碳管理政策，暨永續金融、碳交易市場的發展契機。並透過圓桌焦點對談，剖析我國淨零減碳和數位雙軸轉型的挑戰與機會，活動圓滿成功，吸引超過200位產業人士與會交流。

證交所總經理簡立忠致詞表示，作為資本市場的重要平台，證交所持續配合主管機關推動企業永續發展政策，並積極整合資本市場中的參與夥伴資源，共同建構ESG生態系，透過「以大帶小」推動策略及政策宣導，協助各產業積極面對「淨零減碳」的機會和挑戰，證交所也將持續推動「數位x永續」雙軸轉型，以厚實資本市場的國際競爭力。

台灣永續金融與企業影響力協會理事長王儷玲致詞提及，透過產官學界對談和紮根教育，持續接軌國際及培育永續人才，期許由金融業帶頭協助企業邁向淨零永續和數位轉型目標，並透過金融市場的力量，助力企業發展較低成本的減碳策略。

面對排碳有價時代，企業對於碳風險管理的需求持續增加，如何透過碳排減量、或以碳權買賣達到碳中和，或運用數位科技加速淨零轉型，為各界持續關注的議題。證交所表示，將持續規劃永續金融、碳管理及碳權交易、數位科技與永續轉型等課程，協助產業培養更多ESG專業人才。下半年將再與政大合作推出第二場論壇，並邀請產官學界重量級講師，經驗分享淨零減碳與永續金融的趨勢觀察，共同邁向2050淨零轉型目標。