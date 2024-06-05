兆豐產險推住家綜合保險 動產保障範圍擴大更全面

兆豐金控（2886）旗下兆豐產險推出住家綜合保險，承保範圍涵蓋地震住宅基本保險外，也包含財物損害、訪客及第三人責任險等，建議在基本的住宅火災及地震保險外，搭配住家綜合保險，讓保障更全面。

兆豐產險指出，隨著夏天到來用電量增加，讓火災的意外風險也跟著升溫，因此推出住家綜合保險，此保險並考量個人有動產攜帶需求，在動產保障範圍自動擴大至五個承保事項，包含：工作地點內個人財物保障、出差期間個人財物保障、暫時性物品搬遷保障、租賃地點內個人財物保障，以及生活急需補助金。

兆豐產險舉例，被保險人的個人財物在工作地點、租賃地點或隨身物品在出差時，因承保的危險事故發生而遭受毀損；另外保險標的物因清潔、修護、修理或改裝等原因，需暫時搬離置存保險標的物處所，且因承保的危險事故發生而遭受毀損時，也在承保範圍內。

兆豐產險表示，不僅動產有保障，當保險標的物因火災、閃電雷擊、爆炸或意外事故所致的煙燻，或因在保險標的物處所內發生意外事故導致第三人因此遭受體傷、死亡或財物損害，對於該第三人除支付損害賠償金之外，也會支付第三人住院慰問保險金或身故慰問保險金，讓保障更加完整。

兆豐保險表示，選擇透過網路線上投保住家綜合保險，還可享有保費折扣優惠；即日起到今年底止，選用電子保單不僅方便保存、查閱，還有機會抽中3萬元的遠東SOGO百貨即享禮券。