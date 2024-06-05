兆豐產險推住家綜合保險 動產保障範圍擴大更全面

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導

兆豐金控（2886）旗下兆豐產險推出住家綜合保險，承保範圍涵蓋地震住宅基本保險外，也包含財物損害、訪客及第三人責任險等，建議在基本的住宅火災及地震保險外，搭配住家綜合保險，讓保障更全面。

兆豐產險指出，隨著夏天到來用電量增加，讓火災的意外風險也跟著升溫，因此推出住家綜合保險，此保險並考量個人有動產攜帶需求，在動產保障範圍自動擴大至五個承保事項，包含：工作地點內個人財物保障、出差期間個人財物保障、暫時性物品搬遷保障、租賃地點內個人財物保障，以及生活急需補助金。

兆豐產險舉例，被保險人的個人財物在工作地點、租賃地點或隨身物品在出差時，因承保的危險事故發生而遭受毀損；另外保險標的物因清潔、修護、修理或改裝等原因，需暫時搬離置存保險標的物處所，且因承保的危險事故發生而遭受毀損時，也在承保範圍內。

兆豐產險表示，不僅動產有保障，當保險標的物因火災、閃電雷擊、爆炸或意外事故所致的煙燻，或因在保險標的物處所內發生意外事故導致第三人因此遭受體傷、死亡或財物損害，對於該第三人除支付損害賠償金之外，也會支付第三人住院慰問保險金或身故慰問保險金，讓保障更加完整。

兆豐保險表示，選擇透過網路線上投保住家綜合保險，還可享有保費折扣優惠；即日起到今年底止，選用電子保單不僅方便保存、查閱，還有機會抽中3萬元的遠東SOGO百貨即享禮券。

保險金 兆豐金控 產險

延伸閱讀

影／重演新屋、茄萣火災悲劇 晴空匯殉職2勇消不在管制站名單

滅火器怎麼用、火災如何避難？ 竹縣消防教官到你家教學

樓頂狂冒黑煙…台南4樓透天厝雜物燃燒失火 起火原因待釐清

稱竹市2勇消「冤死」…議員臉書遭灌爆 基層消防：我們沒對罹難同仁見死不救

相關新聞

穩穩賺！六大壽險首季利息與租金收入逼近1,800億元 國泰人壽拔頭籌

根據各公司財報，六大壽險今年第1季利息與租金收入合計為1,794.8億元、逼近1,800億元大關，並較去年同期增加81....

NVIDIA 熱台股再飛、央行將升息打炒房？經濟學家這樣說

北威論壇4日討論《美國2024降息政策的影響》，台股有機會上看3萬點嗎？與會中信金控首席經濟學家林建甫認為，資金浪潮推升...

金管會提出介入權修法 高保障型保單受惠最大

金管會提出介入權修法，高利及高保障型保單受惠最大。針對日益嚴重的保單遭法院強制執行衝擊保戶權益，金管會今日宣布保險法修正...

金管會宣布修法草案 八大類型保險契約將豁免強制執行

金管會開善門，今日正式宣布推出保險法修法，金管會共提出了八種可免除強制執行的保險契約類型，避免保戶因為欠債而遭強制執行，...

永豐DA BOSS挺創業 首次參展InnoVEX

支持新創企業，永豐銀行首次參展4日登場的「COMPUTEX 2024創新與新創展區InnoVEX」，亦是唯一參展的金融業...

實支實付理賠 不得逾醫療費

新版實支實付險7月1日上路，示範條款規定曝光四大重點，最重要的是，民眾在7月1日之後購買的所有醫療實支實付新保單，基於落...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。