安達人壽推「愛保倍」專案 瞄準年輕族群保障不足問題
為協助年輕族群替自己和重視的人做更好的保障規劃，安達人壽推出「愛保倍」投資型保險專案，期望透過分期繳的特色，以合理且可負擔的方式，來做好自身及家庭保障。根據壽險公會統計，台灣2022年平均每人保險死亡給付約為58萬元，若與平均國民所得79.8萬元相比，一旦遭遇風險時，生活上將會面臨較大的缺口。
安達人壽表示，愛保倍變額萬能壽險每個月最低只要2,000元就能在建構人身風險保障下，兼顧理財規劃需求，鎖定四大年輕族群，包括剛出社會新鮮人；新手爸媽；忙碌上班族，以及學生族群，期望透過安達人壽愛保倍變額萬能壽險，用分期繳的方式來替自己和所愛的人做好保障規劃。舉例來說，以30歲女性為例，若每個月最低保費為2,000元，即可規劃108萬之壽險保障，不用擔心意外或疾病來臨的身故風險。
安達人壽愛保倍變額萬能壽險主打特色為：壽險保障、輕鬆配置、加值給付、費用優惠、標的多元，以及附加保障等六大項目。其中壽險保障能在面臨風險意外時，提供家人足夠的保護；而且每個月最低只要2,000元就可以同時輕鬆配置保障跟多元投資標的，讓小錢聚沙成塔；為鼓勵保戶有紀律的執行，還提供加值給付的回饋機制，只要符合規定，第5保單周年日起依平均前12個月AUM*0.25%給付特別加值金，終身享有；至於費用上還鼔勵保戶響應綠能環保，選擇電子表單服務之保戶，即可享管理費優惠；保單連結標的多元，精選數百檔熱門標的分散風險。最後在壽險之外還額外提供重大燒燙傷保障，防護多一道。
安達人壽指出，愛保倍變額萬能壽險由該公司發行，並透過與中國信託銀行為行銷通路銷售，本保單享有身故保險金、完全失能保險金及祝壽保險金等保障內容，並自第五保單周年日起享有特別加值金。投保年齡自15足歲至60歲，保單以新台幣計價，且保戶可依據自身需求選擇分期繳頻率。
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