永豐金證資安分享通報成效 2023年執行成效證券業暨期貨業冠軍

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
永豐金證資安團隊積極為投資人打造安全金融服務環境，獲金融資安資訊分享與分析中心「2023年執行成效證券業暨期貨業冠軍」。(永豐金證券/提供)
永豐金證資安團隊積極為投資人打造安全金融服務環境，獲金融資安資訊分享與分析中心「2023年執行成效證券業暨期貨業冠軍」。(永豐金證券/提供)

永豐金證券積極為投資人打造安全金融服務環境，以「提早警覺偵測惡意行為」為準則，遵循「提升資安情資分享動能，增進資安聯防運作效能」之重要政策目標，積極配合金融資安資訊分享通報，以具體的作為與成果，獲得金融資安資訊分享與分析中心(F-ISAC)，2023年執行成效證券業暨期貨業排名第一。

金融監督管理委員會配合行政院政策，於2017年12月成立金融資安資訊分享與分析中心(F-ISAC)，提供金融資安情資預警及聯防機制，提升金融產業整體資安治理能力，強化金融資安聯防體系，穩定金融市場秩序；參與會員包含銀行、證券及保險等金融業者。2023年首屆進行情資分享獎勵積分統計，永豐金證券在證券業拿下冠軍。

金管會2022年12月公布「金融資安行動方案 2.0版」，訂定「提升資安情資分享動能，增進資安聯防運作效能」為精進重點之一。永豐金證券強調，「我們的概念就是提早警覺偵測到惡意行為，只要確認是惡意攻擊就會立刻通報」，積極配合F-ISAC，主動分享資通安全情資，強化資安聯防體系與威脅預警量能。

鑑於市場屢傳出國外IP登入之資安異常事件，永豐金證券已完成新增國外IP登入異常及修改密碼通知，並針對非官方可疑網站、偽冒行動軟體進行監控、偵測、追蹤及下架。2023年共偵測到14件偽冒網站及24件偽冒App，並通報台灣電腦網路危機處理暨協調中心協助處理。

永豐金證券表示，資安是積極且長期精進的工作，包括持續監控資安設備、網路設備與服務主機日誌，分析資安威脅事件，建立資安事件應變與情資運用程序，善用各項來源情資工具，交叉比對威脅趨勢或攻擊指標，透過評估與處理以防範資安事件發生，保障客戶及公司權益，形成完整的資安防護體系，發揮資安情資與智慧聯防的價值。

情資 永豐金 資安

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