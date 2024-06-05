富邦壽擬增資英國子公司 金額近10億元
富邦金旗下富邦人壽今天舉行董事會，因應所持有的英國倫敦不動產Bow Bells House（Jersey）Limited營運所需，富邦人壽擬對BBH增資2395.8萬英鎊，將待主管機關核准後匯出資金。
富邦人壽今天舉行董事會，通過擬對100%持有的海外不動產Bow Bells House（Jersey）Limited增資，交易總額達2395.8萬英鎊，折合近新台幣9.9億元，將待主管機關核准後匯出資金。
此次增資主要因應BBH營運所需，充實其資本結構，資金來源為富邦人壽自有資金。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 他怨台北太擁擠不適合生活 在地人提1要素駁：輸掉的只有天氣
▪ 建立社宅租金分級新制 內政部：助弱勢家庭減負擔
▪ 監委查山腳斷層 塭仔圳、洲子洋房市不妙？專家這麼說
▪ 傳央行新一波管制上膛 業者：市場已百毒不侵
▪ 板橋豪宅升溫！「謙岳」創10年新高 這家族一次掃兩戶橋峰
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言