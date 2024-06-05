富邦壽擬增資英國子公司 金額近10億元

富邦金旗下富邦人壽今天舉行董事會，因應所持有的英國倫敦不動產Bow Bells House（Jersey）Limited營運所需，富邦人壽擬對BBH增資2395.8萬英鎊，將待主管機關核准後匯出資金。

富邦人壽今天舉行董事會，通過擬對100%持有的海外不動產Bow Bells House（Jersey）Limited增資，交易總額達2395.8萬英鎊，折合近新台幣9.9億元，將待主管機關核准後匯出資金。

此次增資主要因應BBH營運所需，充實其資本結構，資金來源為富邦人壽自有資金。

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