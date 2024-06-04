聯邦銀前五月稅後純益年增近16% EPS 0.59元
聯邦銀行（2838）自結2024年5月稅前盈餘6.52億元，稅後純益6.08億元，稅後純益比前月成長46.8%，累計前五月稅前盈餘25.37億元，年增11.05%，累計稅後純益22.23億元，比去年同期成長15.9%，累計每股稅後純益（EPS）為0.59元，年增11.3%。
聯邦銀原本前兩月獲利還較去年微幅衰退，但獲利漸入佳境，因此累計前五月稅前與稅後獲利均已較去年同期呈現雙位數成長。資產品質部分則維持平穩，5月底全行逾放比為0.32%，與前月相同，備抵呆帳覆蓋率為380.94%。
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