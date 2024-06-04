快訊

唐治平深夜現身淡水警分局派出所 領取亡母相驗證明

京城銀行前五月獲利年增近八成 EPS 2.52元

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導

京城銀行（2809）公告2024年5月自結稅前盈餘5.40億元，稅後純益4.26億元，累計2024年1至5月稅前盈餘達33.48億元，稅後純益28.05億元，比去年同期成長78.3%，累計每股稅後純益（EPS）為2.52元。

擺脫4月資本市場股債波動劇烈，5月行情相對持穩，使得京城銀行5月單月獲利較4月成長18.3%，京城銀表示，將持續觀察全球政經變化，維持利息、手續費收入的穩健成長，並專注於核心存款的提升，以及控管資金成本。資產品質方面，京城銀維持一貫的穩健水準，全行逾放比5月底為0.02%，備抵呆帳覆蓋率為6,993.61%，總放款覆蓋率為1.46%。

京城銀表示，國發會於上月27日發布113年4月景氣燈號為黃紅燈，景氣綜合判斷分數也創下近兩年來的新高，顯示國內景氣穩定回溫。但主要國家降息時程尚未明朗、地緣政治及美中衝突等不確定因素，仍然是需要持續關注的議題，本月央行將召開理監事會議，也將密切關注。

京城銀除了力行公平待客、金融友善行動，更秉持社區銀行的經營方針，響應衛福部「失智友善社區」計畫，全台66家分行已全數申請加入成為「失智友善組織」，並登錄「長者社區資源整合運用平台」，讓需要的民眾查找失智友善資源，用具體行動支持在地失智友善行動；此外，也與奇美醫院合作，透過專業教育訓練課程提高行員對失智者的同理心與洞察力，讓第一線同仁學習與失智者互動，進而提供適切的關懷與金融服務。

京城銀行 失智

延伸閱讀

影／古寧頭社區歡慶端午 小朋友開心跟阿嬤學包粽

苗栗男子持鐵棍砸毀廟門窗 社區頭痛憂人身安危

贊助社區2萬辦活動遭控賄選 張智倫獲不起訴

東元、中華 挑中長天期

相關新聞

穩穩賺！六大壽險首季利息與租金收入逼近1,800億元 國泰人壽拔頭籌

根據各公司財報，六大壽險今年第1季利息與租金收入合計為1,794.8億元、逼近1,800億元大關，並較去年同期增加81....

NVIDIA 熱台股再飛、央行將升息打炒房？經濟學家這樣說

北威論壇4日討論《美國2024降息政策的影響》，台股有機會上看3萬點嗎？與會中信金控首席經濟學家林建甫認為，資金浪潮推升...

金管會提出介入權修法 高保障型保單受惠最大

金管會提出介入權修法，高利及高保障型保單受惠最大。針對日益嚴重的保單遭法院強制執行衝擊保戶權益，金管會今日宣布保險法修正...

金管會宣布修法草案 八大類型保險契約將豁免強制執行

金管會開善門，今日正式宣布推出保險法修法，金管會共提出了八種可免除強制執行的保險契約類型，避免保戶因為欠債而遭強制執行，...

永豐DA BOSS挺創業 首次參展InnoVEX

支持新創企業，永豐銀行首次參展4日登場的「COMPUTEX 2024創新與新創展區InnoVEX」，亦是唯一參展的金融業...

央行找房仲、銀行喝咖啡 房市管制措施受關注

國內房市熱滾滾，市場傳出，中央銀行近期邀請房仲業者、銀行主管「喝咖啡」，了解近期國內房地產景氣、房價為何驚驚漲等議題；央...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。