京城銀行前五月獲利年增近八成 EPS 2.52元

京城銀行（2809）公告2024年5月自結稅前盈餘5.40億元，稅後純益4.26億元，累計2024年1至5月稅前盈餘達33.48億元，稅後純益28.05億元，比去年同期成長78.3%，累計每股稅後純益（EPS）為2.52元。

擺脫4月資本市場股債波動劇烈，5月行情相對持穩，使得京城銀行5月單月獲利較4月成長18.3%，京城銀表示，將持續觀察全球政經變化，維持利息、手續費收入的穩健成長，並專注於核心存款的提升，以及控管資金成本。資產品質方面，京城銀維持一貫的穩健水準，全行逾放比5月底為0.02%，備抵呆帳覆蓋率為6,993.61%，總放款覆蓋率為1.46%。

京城銀表示，國發會於上月27日發布113年4月景氣燈號為黃紅燈，景氣綜合判斷分數也創下近兩年來的新高，顯示國內景氣穩定回溫。但主要國家降息時程尚未明朗、地緣政治及美中衝突等不確定因素，仍然是需要持續關注的議題，本月央行將召開理監事會議，也將密切關注。

京城銀除了力行公平待客、金融友善行動，更秉持社區銀行的經營方針，響應衛福部「失智友善社區」計畫，全台66家分行已全數申請加入成為「失智友善組織」，並登錄「長者社區資源整合運用平台」，讓需要的民眾查找失智友善資源，用具體行動支持在地失智友善行動；此外，也與奇美醫院合作，透過專業教育訓練課程提高行員對失智者的同理心與洞察力，讓第一線同仁學習與失智者互動，進而提供適切的關懷與金融服務。

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