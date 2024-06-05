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永豐銀挺體壇 加碼贊助

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北報導
永豐銀行總經理莊銘福（左）宣布，為鼓勵台啤永豐雲豹籃球隊勇奪T1聯盟總冠軍，將啟動合約中首創的激勵條款，即延長冠名贊助期間並加碼贊助金額，以行動支持國內體壇。右為雲豹執行長張建偉。永豐銀／提供
永豐銀行總經理莊銘福（左）宣布，為鼓勵台啤永豐雲豹籃球隊勇奪T1聯盟總冠軍，將啟動合約中首創的激勵條款，即延長冠名贊助期間並加碼贊助金額，以行動支持國內體壇。右為雲豹執行長張建偉。永豐銀／提供

台啤永豐雲豹籃球隊勇奪隊史首冠。永豐銀行表示，為鼓勵全體球員上下一心、展現「無我Teamwork」團隊精神勇奪冠軍，將啟動合約中首創的激勵條款，即延長冠名贊助期間並加碼贊助金額，以行動支持國內體壇、落實ESG永續發展，實現「翻轉金融 共創美好生活 Together, a better life.」企業願景。

永豐銀行力求金融本業創新，同時支持多元運動賽事、善盡企業社會責任。永豐銀行表示，2022年起冠名贊助雲豹籃球隊，創下開幕戰1.5萬張門票全數售罄的紀錄，帶動全民籃球熱潮。2023年則獲教育部體育署頒發「體育推手獎」贊助類金質獎，肯定永豐銀行推行運動風氣不遺餘力。

永豐銀行亦支持台中市足球未來協會參與企業甲級足球聯賽，及贊助斯巴達障礙跑競賽等多元項目；同時，自2019年起連續五年贊助政大雄鷹籃球隊並創下UBA四連冠佳績，更邀請隊員、教練拍攝一系列以18歲新成年人為主角的創意影片，透過貼近年輕世代的詼諧口吻，宣揚金融友善理念，讓正確理財觀念扎根校園。

永豐銀行表示，感謝台啤永豐雲豹球迷一路相挺，同時慶祝台啤永豐雲豹季後賽七連勝，即日起推出「永豹冠軍」金融商品與服務、期間限定慶祝活動：本月7日至17日，分享永豐銀行LINE官方帳號指定貼文給親友，並於對話視窗輸入關鍵字「永豹冠軍」或至小蜜豐點數平台兌換好禮，就有機會獲得饗食天堂餐券、西堤牛排餐券、哈根達斯迷你杯、Cold Stone冰淇淋、康是美或7-ELEVEN百元折價券。

本月8日前，「天天永豐日」搭配指定永豐信用卡權益再加碼，最高享11%回饋；14日前，分享永豐銀行LINE官方帳號指定貼文並回傳關鍵字，可抽台啤永豐雲豹隊員紀念簽名球及球星卡森斯（DeMarcus Cousins）限量抱枕。15日前，新戶申辦「永豐DAWAY卡」並綁定永豐銀行帳戶自動扣繳信用卡款，加碼50%刷卡金回饋；21日前，追蹤「數位帳戶─大戶DAWHO」官方Instagram帳號並完成指定任務，抽限量簽名球與簽名球衣，前1,111名留言者加碼送星巴克咖啡券。

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