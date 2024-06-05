台企銀拚ESG 成果亮眼

台灣企銀（2834）今年3月通過國際科學基礎減碳目標倡議（Science Based Targets Initiative,SBTi）近程減碳目標審核，成為第二家通過SBTi目標審核的公股金融機構，台企銀海內外自身營運據點及投融資等金融資產，都將依循目標逐步減碳。台企銀以2020年為基準年，目標2030年溫室氣體排放（範疇1+2）減少42%，2023年碳排放量（範疇1+2）較基準年減少達18.4%確實達標。

台灣企銀透過系統性規劃與評估，從自身營運面及擴大再生能源使用以達成SBTi年減目標。自身營運面包含行內燈具全面汰換為LED燈具、用電量大的大樓優先汰換老舊冰水主機、分行裝修時汰換老舊空調設備，也舉辦分行節電競賽，競賽期間共省下29.4萬度等。

擴大再生能源使用則包含建置太陽光電發電設備採自發自用，目前已累計設置四處，2024年預計建置五處，總設置容量將達236.125KW（瓩），同時輔以綠電轉供，2024年預計轉供226.6萬度，以持續提升再生能源使用。

台灣企銀響應環境部全民綠生活相關措施，包含綠色辦公共118處響應、環保集點活動員工參與率達71%、總行員工餐廳認證為環保餐廳、以及協助由台企銀所贊助成立的銀髮樂齡學堂設立奉茶站響應減塑，同時台企銀2023年度綠色採購金額達7,366萬元，落實各項綠生活於職場中，達成減碳積極作為。

台企銀表示，未來台灣企銀仍將透過各項減碳專案，推動SBTi減碳目標，並將自身減碳經驗，與中小企業客戶分享，攜手中小企業客戶綠色轉型，透過綠色金融力量提升中小企業綠色競爭力，共同朝永續淨零目標邁進。

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