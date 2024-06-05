金管會修保險法 八類保單將禁止強制執行

為避免債務人欠錢，保單被迫強制解約，而失去自己、家屬生活的最低保障，金管會宣布修「保險法」，增列壽險保額100萬元、單筆解約金10萬元以內等八大保單類型，禁止做扣押、或強制執行標的，草案拚8月送行政院、盼最快在下會期送立法院修法通過。

據司法院統計，從2023年1月到2024年3月底，過去這五個季度，因債務人欠錢導致保單被強制執行件數達8,712件，平均每季都有逾1,700件保單被迫解約。

保單免遭強制執行修法重點

立委鍾佳濱、黃珊珊等立委都質疑，壽險保單主約有高保價金、被強制執行還債，但連同一些醫療險、意外險等低保價金也都被執行，讓保戶最低保障都消失，這樣並不合理。

為確保債務人保單被扣押或強制執行後，保戶仍可維持基本保障，金管會修「保險法」，一、增訂八類保單、不做強制執行標的，二、導入「介入權」機制，被保險人、受益人可替債務人的保單「贖身」，等於替債務人還債，成該張保單要保人。

這八類免被強制執行的保單：一、產險；二、健康險、1年期以下意外或旅平險、1年期壽險；三、小額終老險；四、被保險人合併保額不到100萬元的壽險；五、前述這四項保單正在做保險給付，給付部分禁做扣押或強制執行。六、進入年金給付的年金險；七、壽險保單的單筆解約金10萬元以內；八、前述兩項保單，當保險事故發生後，單筆給付額10萬元額度內者。

保險局副局長蔡火炎昨（4）日說，產險、健康險、1年期以下意外或旅平險，及1年期壽險，解約金都很低，健康險又是保障基本生活所需，列禁止被強制執行標的。小額終老是政策保險、最高保額僅90萬元也做保留；小額終老以外的一般壽險留100萬元保額，但超過者可被執行。



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