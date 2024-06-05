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金管會借鏡國外 保險法引進「介入權」

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

金管會昨（4）日宣布修「保險法」，引國外「介入權」制度，允許保單的「被保險人」、「受益人」、及「與要保人有保險利益者」，這三種人都可行使保單介入權，替債務人保單「贖身」，等於替債務人還債，成為該張保單的要保人，享有要保人的權利義務。

例如過去買了較高利率保單、高保障保單，對要保人、被保險人、或受益人而言，保單繼續有效的價值很大，因此讓被保險人、受益人介入，在保單解約金額度內，替要保人還債。

而行使保單介入權，變成保單的新要保人後，保單繼續有效，新要保人可以繼續繳費、解約、借款、或變更受益人。

例如要保人（父母）欠債1,000萬元，有張解約金2,000萬元壽險保單，現況是，該張壽險保單只能被迫強制解約、拿去還債。「介入權」制度上路後，要保人（父母）可在收到保單扣押命令後的三個月內，由被保險人、受益人（如子女）行使保單介入權，成為「新要保人」，保單繼續有效。

保險局副局長蔡火炎說，也因行使保單介入權後，被保險人或受益人會成為「新要保人」，因此也要求介入權人，需與要保人有保險利益者。

保單 保險 壽險

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